General Motors na Kitajskem sodeluje z državno družbo SAIC, v zadnjih letih pa so se soočili z velikim padcem prodaje. To je zelo očitno pri znamki Chevrolet, ki se je pred leti že večinoma umaknila tudi iz Evrope. Chevrolet je leta 2018 na Kitajskem v enem letu prodal še 640 tisoč avtomobilov, leta 2021 že manj kot 300 tisoč, leta 2023 pa le še 168 tisoč. Lani je prodaja zdrsnila na vsega 52 tisoč avtomobilov, torej v primerjavi z letom 2019 že za več kot 90 odstotkov. Letos bo izplen očitno še slabši, saj so v prvih štirih mesecih uspeli prodati manj kot šest tisoč novih avtomobilov.

Kmalu le še podpora obstoječim lastnikom avtomobilov?

Po poročanju kitajskih medijev naj bi Chevrolet ustavil vse projekte novih avtomobilov, ki še niso pripravljeni za proizvodnjo. Lu Xiao, direktor GM-SAIC, je zavrnil možnost Chevroletovega umika iz Kitajske. Toda v njegovih besedah naj bi bilo le zagotovilo, da bo Chevrolet obstoječim lastnikom avtomobilov še nudil podporo in servisne storitve.

Prodajne številke so neizprosne. Chevrolet je na Kitajskem zamudil z razvojem priključnih baterijskih avtomobilov, ki trenutno zavzemajo že polovico trga novih avtomobilov.