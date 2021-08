Erotična platforma OnlyFans bo prepovedala eksplicitne seksualne vsebine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

OnlyFans, spletna plačljiva platforma, znana po vsebini za odrasle, bo uporabnikom prepovedala objavo kakršnegakoli materiala, ki vsebuje "spolno eksplicitno vedenje", so sporočili iz družbe.

Do tega je pripeljala obsežnejša BBC-jeva preiskava, ki je razkrila, da platformo uporabljajo tudi mladoletni uporabniki. Ti na svojih kanalih prodajajo eksplicitno vsebino, čeprav je deljenje fotografij mladoletnih otrok nezakonito. Mladoletniki sistem lahko prelisičijo tako, da pri ustvarjanju računa uporabijo lažno identifikacijo.

BBC je med preiskavo med drugim odkril 14-letnico, ki je za registracijo uporabila babičin potni list, in 17-letnico, ki je prodajala posnetke, na katerih se samozadovoljuje.

Pri OnlyFans so tako zaradi pritiskov sporočili, da bodo s 1. oktobrom 2021 začele veljati določene spremembe, pri čemer so zagotovili, da bodo uporabniki lahko še vedno objavljali gole vsebine, a le, če bodo te v skladu z novo politiko delovanja.

OnlyFans je platforma, namenjena uporabnikom, ki so pripravljeni plačati za dostop do njene eksplicitne vsebine. Foto: Guliverimage

Platforma, na kateri boste našli tudi gole svetovne zvezde

Platforma, ki je bila ustanovljena leta 2016 v Londonu, je v času pandemije dobila največ uporabnikov, ki jih je zdaj že več kot 130 milijonov. Nekateri menijo, da je revolucionarizirala seks industrijo, številni spolni delavci pa so jo obsodili, češ da jim jemlje del dobička.

A na OnlyFans lahko uporabniki najdejo tudi zvezde, ki jih sicer ne bi videli v pornofilmih, saj je platforma privlačna tudi za svetovno znane igralce in pevce. Na njej so denimo zelo aktivne igralka Bella Thorne, raperka Cardi B, raper Tyga in zvezdnica Amber Rose.

Bella je lani celo porušila rekord, saj je v samo enem dnevu na strani zaslužila več kot milijon dolarjev. Platforma je bila zaradi tega prisiljena spremeniti pravila in postaviti omejitve pri maksimalnih donacijah in plačilih.

V prihodnjih dneh bodo predstavili novo pretočno platformo in aplikacijo, imenovano OFTV, na kateri bodo uporabniki delili videovsebine na temo fitnesa, kuhanja, komedije in glasbe.