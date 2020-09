Znanemu pornoigralcu Ronu Jeremyju na sodišču ne kaže dobro, saj ga je doletelo še 20 novih obtožb spolnega nadlegovanja in posilstva, zločini pa se raztezajo na 16 let. Njegove žrtve naj bi bile stare od 15 do 54 let.

Potem ko so Rona Jeremyja konec junija posilstva obtožile vsaj tri ženske, je obtožnica zdaj postala še daljša, saj se je oglasilo dodatnih 13 žensk, ki znanega pornoigralca obtožujejo 20 spolnih napadov in posilstev.

Njegove žrtve naj bi bile stare od 15 do 54 let, so sporočili z losangeleške policije, zločine pa naj bi zagrešil v obdobju 16 let. Nazadnje januarja letos, ko naj bi napadel 21-letnico.

Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 250 let zapora. Foto: Getty Images

"Komaj čaka", da bo dokazal, da je nedolžen

67-letnega nekdanjega pornozvezdnika zdaj bremeni 28 obtožb, ki vključujejo prisilno posilstvo, spolni napad s pridržanjem in prisilno penetracijo z drugim objektom. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do 250 let zaporne kazni.

Jeremy še vedno trdi, da je nedolžen, kar je javno povedal že junija na Twitterju, ko je zapisal, da je popolnoma nedolžen in da komaj čaka, da bo to dokazal.

I am innocent of all charges. I can’t wait to prove my innocence in court! Thank you to everyone for all the support. — Ron Jeremy (@RealRonJeremy) June 23, 2020

Sicer pa so legendo pornografskih filmov ženske spolnega nadlegovanja začele obtoževati leta 2017, potem ko je revija Rolling Stone poročala o dvanajstih ženskah, ki so ga obtožile nadlegovanja. Pornozvezdnica Jennifer Steele je za revijo povedala, da jo je zvezdnik leta 1997 med snemanjem dvakrat posilil.

Kmalu se je oglasilo še več kot dvanajst žensk s podobnimi zgodbami o Jeremyju, pornozvezdnica Jay Taylor je ob tem razkrila, da je Jeremy med poziranjem za fotografijo s prstom prodrl vanjo.

