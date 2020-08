Ameriški mediji poročajo o še enem spolnem napadu s strani zvezdnika. Tokrat gre za didžeja kolumbijsko-ameriških korenin Ericka Morilla, ki je že večkrat nastopil tudi v Sloveniji.

Morilla je napada in tudi posilstva obtožila didžejka, katere ime ostaja anonimno, dokazi ob pregledu posilstva pa so potrdili, da gre za DNK 49-letnega zvezdnika.

Napad naj bi se zgodil decembra lani, ko je šla ženska v družbi prijateljice na Morillov dom, kjer naj bi se ji didžej vsiljeval, a se ji kasneje opravičil, zato je ostala. V času druženja so popili več alkohola, tožnica pa se je nato odpravila spat v ločeno sobo, kjer se je kasneje zbudila gola, ob njej pa je stal prav tako gol Morillo. Ker so se ji pred očmi prikazovale podobe spolnega odnosa, pojavile pa so se tudi bolečine, je takoj poklicala policijo.

Policisti so pregledali didžejev dom v Miamiju in vzeli vzorce DNK.

49-letni didžej zanika vse obtožbe in že od samega začetka sodeluje s policijo. Foto: Getty Images

Didžej zanika napad in posilstvo, sodeluje s policijo

Čeprav dokazi govorijo v prid tožnice, Morillo zanika vse obtožbe napada in posilstva in je vse od decembra polno sodeloval s policijo, je za ameriške medije pojasnil njegov odvetnik.

"Pomembno je, da javnost razume, da so v policijskem poročilu zavedene zgolj obtožbe in da je gospod Morillo domnevno nedolžen," sporoča odvetnik in dodaja, da je v ozadju zgodbe veliko več kot to, kar je prikazano v poročilu. "Veselim se, da bom to predstavil na sodišču in branil gospoda Morilla. Na koncu bo pravici zadoščeno, gospod Morillo pa bo oproščen," je še dejal.

