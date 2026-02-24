Oven

Samski boste zacveteli. Danes boste resnično kralji ljubezni. Vezani boste čutili, da ste ponovno smisel in središče partnerjevega življenja. V ljubezni vas bo razum vodil do spoštljivega odnosa, ki vam ga bo okolica zavidala. Četudi se bodo pojavili dvomi, boste vse rešili na miren način.

Bik

Nov delovni dan vam bo prinesel veliko kreativne energije in močno intuicijo. Odločali se boste po občutku in izkazalo se bo, da potujete v pravo smer. Poskrbeli boste za izboljšanje finančne situacije, za katero imate občutek, da se iz dneva v dan slabša. Začnite se ukvarjati s telesno aktivnostjo.

Dvojčka

Čustveno področje boste samski še vedno dojemali bolj negativno. Privoščite si družabni večer, saj boste le tako lahko deležni novih poznanstev. Ne čakajte, da bo ljubezen sama padla z neba. Običajno si usodo krojimo sami, mar ne? Zvezde bodo naklonjene predvsem vezanim, saj boste s partnerjem zgladili konflikte.

Rak

Prijeten videz in šarm, ki ga izžarevate, vam bosta danes bolj v breme kot v korist. Morda ne boste vedeli, ali so drugi ljudje do vas prijazni in vljudni zaradi osvajanja ali pa vas resnično cenijo kot človeka. Razmislite malo o tem. Če ne bo nujno, se ne spuščajte v razne dvomljive odnose. Priložnosti bo še veliko.

Lev

Vse stvari, ki se bodo odvijale danes, se vam bodo zdele veliko bolj lahkotne kot običajno. Dobili boste pozitiven kompliment, ki bo dvignil vaš ego. Danes boste zadovoljili svoje potrebe po materialni varnosti. Zvečer si privoščite sprostitev v družbi najbližjih, ki vam bodo pomagali napolniti baterije.

Devica

Nekaj, kar bi naredili le zaradi trenutne slabe volje, se ne bi obneslo kot dobro, zato stvari raje pustite pri miru in vse skupaj prespite. Nekdo od prijateljev bo potreboval vašo pomoč, zato mu jo le namenite, saj boste morda kdaj tudi vi potrebovali njegovo pomoč. Počutili se boste nekoliko šibke.

Tehtnica

Danes vas bo nekaj močno prizadelo. Najverjetneje boste nekoga od bližnjih, ki ste mu neizmerno zaupali, ujeli na laži. To bo v vas sprožilo cel kup negativnih občutkov, vendar se čim prej oddaljite od vsega skupaj, saj ta oseba ni vredna, da bi zaradi nje zašli v težave. Posvetite se lepšim opravkom.

Škorpijon

Če ne boste vedeli, kako se odločiti, enostavno izberite srednjo pot. Na koncu bo vsaka odločitev pravilna in dolgoročno vam bo vsaka prinesla uspeh in izpolnitev želja. Trenutno ste v precepu, nimate jasne predstave o svojih željah, a kmalu ne bo več tako. Vaša pričakovanja se bodo razjasnila.

Strelec

Spoznavali in navduševali se boste nad ljudmi, s katerimi ne boste imeli veliko skupnega. Ta preskok iz vsakdanjosti in rutine vam bo zelo dobro del, saj ste precej naveličani enoličnosti in dolgočasja, ki vladata v vašem odnosu. Pazite le, da ne boste šli predaleč in partnerju zamolčali kakšne pomembne malenkosti.

Kozorog

V financah boste na tesnem. Razmišljajte z glavo, ko zapravljate denar, sicer se boste morali kaj kmalu obrniti na bližnjo osebo. Predali se boste delovnim nalogam, zato pričakujte maksimalni uspeh. Rezultat bo viden že naslednji teden. Zaupajte vase in v svoje sposobnosti. Nasvet: ne belite si glave s podrobnostmi.

Vodnar

Danes in v prihajajočih dneh lahko pričakujete izboljšanje na področju financ. Vidna je oplemenitev premoženja, zato boste navdušeno zapravljali denar. Omejite se in ne pretiravajte, saj vam bo dodaten denar v prihodnosti prišel zelo prav. Na področju dela boste danes razmišljali o tem, kako omejeni ste v resnici.

Ribi

Nove zveze bodo zacvetele in se učvrstile, ne bodite presenečeni, če vas bo partner želel spoznati s svojo družino in prijatelji. Čas je, da razmerje dvigneta na višjo raven. Morda se boste malce ustrašili, toda po drugi strani vam bo zelo prijala zamisel, da si z vami želi ustvariti resen in dolgotrajen odnos.