Oven

V svojem poklicu že dalj časa bijete boj za obstanek. Tudi danes bodite previdni in natančni pri opravljanju svojega poslanstva. Težite k popolnosti in ničesar ne naredite polovično. Z denarjem ne boste imeli težav, le ne ukvarjajte se preveč s finančnimi težavami drugih. Ne utapljajte slabe volje v alkoholu.

Bik

Srečo, želje, veselje in vašo usodo delite danes z drugimi. Dokler ne boste zašli iz normalnih mej, bo to dober čas. Izražajte svoja čustva, bodite prijazni do drugih in obenem tudi prizanesljivi sami do sebe. S takim razpoloženjem se vam na ljubezenskem področju ne bo treba za nič bati.

Dvojčka

Nagnjeni boste k agresiji in vročemu temperamentu, še posebej, ko boste občutili, da ne morete po začrtani poti. Zato boste nestrpni in obnašali se boste impulzivno, razdražljiv način vas bo naredil bolj nagnjene k nesrečam. Bodite zelo previdni, raje pazite nase in na ljudi okoli vas.

Rak

Nekdo bo od vas zahteval odkritost, vendar vam to nikakor ne bo šlo od rok. Naj vas ne bo strah povedati, kar veste, saj bo to le dobro za vas. Če vas je strah, da ne boste nekoga izdali, pa morate sami presoditi, kako daleč boste šli. Ne glede na vse glejte, da boste ostali zvesti svojim načelom.

Lev

Danes boste še bolj disciplinirani in organizirani kot običajno. Delovne obveznosti vam bodo šle odlično od rok, prav tako vse na zasebnem področju. Priporočljivo je le, da v svoje ljubezensko in partnersko življenje vpeljete več spontanosti. To vam bo prijetno popestrilo vsakdan.

Devica

Za vas ne bo dober čas, ker boste vse stvari držali v sebi. O zamerah bi morali odprto spregovoriti, saj se drugače ne bodo rešile. Napadi pasivne agresije vas bodo vodili le v frustracijo. Najbolje bi bilo, da bi se s partnerjem nekje o vsem skupaj pogovorila in videla bosta, kam vaju bo vse skupaj pripeljalo.

Tehtnica

Dan ne bo pravi za načrtovanje in odločitve. Težko bo ugotoviti prave poteze, še posebno pri ljubljeni osebi. Zato boste še bolj zmedeni in ne boste vedeli, kam trenutno greste v vašem življenju. Nadzorujte izpade in obnašanje. Zapomnite si, jutri bo že nov dan, ki vam bo prinesel čisto nov pogled na stvari.

Škorpijon

Že nekaj časa ste nemirni in nezadovoljni z vašim trenutnim razmerjem ali situacijo. Počutite se omejene s strani vaših obveznosti in nestrpni ste, ker želite doseči višje cilje. Ne pustite, da bi vas vaša nestrpnost postavila v pozicijo, ki bi jo lahko obžalovali. Dobro premislite o vsem skupaj, preden boste kaj ukrenili.

Strelec

Dan bo ravno pravšnji, da izrazite svoja čustva, saj boste dobili prijazen odgovor. Situacije, ki se bodo pojavljale, bodo jasne, kar vam bo pomagalo obnoviti nekatere zadeve in odnose. Srce in glava bosta na isti valovni dolžini in poskušali boste ostati na tej poti. Poslušajte tudi svojo intuicijo.

Kozorog

Občutek, da je vse mogoče, bo danes v močno ospredju. Ampak le, če si boste cilje postavili dovolj visoko. Polni boste optimizma, upanja in čutili boste potrebo, da bi poglobili čustvene želje. Vzemite si čas in raziščite vaša nova čustva. Privoščite si nove čustvene izkušnje in pustolovščine.

Vodnar

Danes se boste kopali v pozornosti svojih nadrejenih. Priporočili vam bodo stike z določenimi ljudmi, ki vas bodo popeljali v nov svet poslovanja. Kljub temu, da boste zelo učinkoviti, pa današnji dan ne bo najbolj ugoden za posle z velikimi vsotami denarja, zato se jim izogibajte. Nekaj več pozornosti posvetite svojemu zdravju.

Ribi

Čutili boste, da sta si s partnerjem bližje kot v zadnjih dneh, kar vas bo razveselilo in ponovno bo vneslo optimizem v vaše življenje. Občutljivost, ki je bila prisotna še včeraj, bo danes mimo. Samske čaka v prihajajočih dneh romanca. Bodite pozorni, saj novo poznanstvo ne bo obetavno na dolgi rok.