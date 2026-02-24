Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Torek,
24. 2. 2026,
7.01

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
bipolarna motnja smrt igralec

Torek, 24. 2. 2026, 7.01

38 minut

V 72. letu starosti umrl igralec Robert Carradine

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Robert Carradine | Robert Carradine je med drugim zaigral v seriji filmov Maščevanje piflarjev (Revenge of the Nerds) in Jezdeci na dolge steze (The Long Riders) ter seriji Lizzie McGuire. | Foto Guliverimage

Robert Carradine je med drugim zaigral v seriji filmov Maščevanje piflarjev (Revenge of the Nerds) in Jezdeci na dolge steze (The Long Riders) ter seriji Lizzie McGuire.

Foto: Guliverimage

Poslovil se je igralec Robert Carradine, znan po svojih vlogah v filmih Maščevanje piflarjev (Revenge of the Nerds) in Lizzie McGuire. Star je bil 71 let. Po poročanju ameriških medijev je storil samomor.

"Z globoko žalostjo sporočamo, da je umrl naš ljubljeni oče, dedek, stric in brat Robert Carradine," je v izjavi za portal Deadline zapisala njegova družina. "V svetu, ki se lahko zdi tako temačen, je bil Bobby vedno svetilnik svetlobe za vse okoli sebe. Žalostni smo zaradi izgube te čudovite duše in želimo priznati Bobbyjev pogumni boj s skoraj dve desetletji trajajočo bitko bipolarne motnje. Upamo, da bo njegova pot pokazala luč in spodbudila k odpravljanju stigme, ki je povezana z duševnimi boleznimi. V tem trenutku prosimo za zasebnost, da se lahko soočimo s to nepredstavljivo izgubo. Hvaležni smo za vaše razumevanje in sočutje."

Igralčev starejši brat Keith Carradine, ki je prav tako igralec, je o njegovem boju z bipolarno motnjo še dodal: "Želimo, da ljudje to vedo, in ni nas potrebno biti sram zaradi tega. Ta bolezen ga je premagala in želim ga pohvaliti zaradi njegovega boja z njo in proslaviti njegovo čudovito dušo. Bil je izjemno nadarjen in pogrešali ga bomo vsak dan. Tolažili se bomo s tem, kako zabaven je lahko bil, kako moder, popolnoma sprejemajoč in strpen je bil. Takšen je bil moj mlajši bratec."

Carradine je med drugim zaigral v seriji filmov Maščevanje piflarjev (Revenge of the Nerds) in Jezdeci na dolge steze (The Long Riders) ter seriji Lizzie McGuire.

Kam se obrniti na pomoč v primeru stiske?

Kadar je posameznik v hudi stiski, njegov izbrani zdravnik pa ni dosegljiv, se lahko obrne na dežurnega zdravnika, dežurno  ambulanto najbližje psihiatrične bolnišnice, reševalno službo (112) ali urgentno psihiatrično ambulanto v kateri od psihiatričnih klinik. Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik sta 24 ur na dan na voljo na telefonski številki 116 123. Telefon za otroke in mladostnike Tom je od 12. do 20. ure na voljo na številki 116 111. Od 19. do 7. ure je na telefonski številki 01 520 99 00 na voljo klic v duševni stiski. Društvo SOS-telefon za ženske in otroke žrtve nasilja je vsak dan 24 ur dostopno na telefonski številki 080 11 55.

Preberite še:

Eric Dane
Trendi Po težkem boju z redko boleznijo umrl priljubljeni igralec
Robert Duvall
Trendi Poslovil se je legendarni oskarjevec Robert Duvall
James Van Der Beek
Trendi Po težkem boju z rakom umrl igralec James Van Der Beek
bipolarna motnja smrt igralec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.