Poslovil se je igralec Robert Carradine, znan po svojih vlogah v filmih Maščevanje piflarjev (Revenge of the Nerds) in Lizzie McGuire. Star je bil 71 let. Po poročanju ameriških medijev je storil samomor.

"Z globoko žalostjo sporočamo, da je umrl naš ljubljeni oče, dedek, stric in brat Robert Carradine," je v izjavi za portal Deadline zapisala njegova družina. "V svetu, ki se lahko zdi tako temačen, je bil Bobby vedno svetilnik svetlobe za vse okoli sebe. Žalostni smo zaradi izgube te čudovite duše in želimo priznati Bobbyjev pogumni boj s skoraj dve desetletji trajajočo bitko bipolarne motnje. Upamo, da bo njegova pot pokazala luč in spodbudila k odpravljanju stigme, ki je povezana z duševnimi boleznimi. V tem trenutku prosimo za zasebnost, da se lahko soočimo s to nepredstavljivo izgubo. Hvaležni smo za vaše razumevanje in sočutje."

Igralčev starejši brat Keith Carradine, ki je prav tako igralec, je o njegovem boju z bipolarno motnjo še dodal: "Želimo, da ljudje to vedo, in ni nas potrebno biti sram zaradi tega. Ta bolezen ga je premagala in želim ga pohvaliti zaradi njegovega boja z njo in proslaviti njegovo čudovito dušo. Bil je izjemno nadarjen in pogrešali ga bomo vsak dan. Tolažili se bomo s tem, kako zabaven je lahko bil, kako moder, popolnoma sprejemajoč in strpen je bil. Takšen je bil moj mlajši bratec."

Carradine je med drugim zaigral v seriji filmov Maščevanje piflarjev (Revenge of the Nerds) in Jezdeci na dolge steze (The Long Riders) ter seriji Lizzie McGuire.

Kam se obrniti na pomoč v primeru stiske? Kadar je posameznik v hudi stiski, njegov izbrani zdravnik pa ni dosegljiv, se lahko obrne na dežurnega zdravnika, dežurno ambulanto najbližje psihiatrične bolnišnice, reševalno službo (112) ali urgentno psihiatrično ambulanto v kateri od psihiatričnih klinik. Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik sta 24 ur na dan na voljo na telefonski številki 116 123. Telefon za otroke in mladostnike Tom je od 12. do 20. ure na voljo na številki 116 111. Od 19. do 7. ure je na telefonski številki 01 520 99 00 na voljo klic v duševni stiski. Društvo SOS-telefon za ženske in otroke žrtve nasilja je vsak dan 24 ur dostopno na telefonski številki 080 11 55.

