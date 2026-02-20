Manj kot leto dni po razkritju, da so mu diagnosticirali amiotrofično lateralno sklerozo (ALS), je umrl ameriški igralec Eric Dane, zvezdnik serije Grey’s Anatomy. Star je bil 53 let, poroča revija People.

Kot je za omenjeno revija potrdila njegova družina, je igralec umrl v četrtek. “S težkim srcem sporočamo, da je v četrtek popoldne po težkem boju z boleznijo ALS umrl Eric Dane. Svoje zadnje dni je preživel obkrožen s svojimi prijatelji, ženo in čudovitima hčerkama Billie in Georgio, ki sta bili središče njegovega sveta,” so zapisali v izjavi.

In dodali: “V času svojega boja z ALS je Eric postal strasten zagovornik ozaveščanja in raziskav, odločen, da bo za druge, ki bijejo enako bitko, nekaj spremenil. Zelo ga bomo pogrešali in vedno se ga bomo spominjali z ljubeznijo. Eric je oboževal svoje oboževalce in je bil neskončno hvaležen za vso ljubezen in podporo, ki jo je prejel. Družina prosi za zasebnost v tem težkem času.”

Zvezdnik serije Talenti v belem

Igralec je bil od leta 2004 poročen z nekdanjo igralko Rebecco Gayheart, s katero je imel dve hčerki – 15-letno Billie in 14-letno Georgio.

Eric Dane je zaslovel z vlogo Marka Sloana (McSteamy, op. p.) v uspešni seriji Talenti v belem, zaigral pa je tudi v seriji Evforija ter filmih Marley in jaz, Podli fantje: Vse ali nič in Odkup ljubezni.

Da so mu diagnosticirali redko nevrološko bolezen, je Dane razkril aprila lani. "Hvaležen sem, da imam ob sebi svojo ljubečo družino, ki mi pomaga v tem novem poglavju," je takrat povedal za revijo People in prosil za spoštovanje zasebnosti. Oktobra so tuji mediji poročali, da je njegova bolezen hitro napredovala, pri premikanju je tako potreboval pomoč in invalidski voziček, težave pa mu je začel povzročati tudi govor.

ALS je redka nevrološka bolezen, znana tudi kot Lou Gehrigova bolezen, ki povzroča progresivno paralizo mišic. Ker bolezen prizadene živčne celice v možganih in hrbtenici, bolniki počasi izgubljajo sposobnost samostojnega govora, prehranjevanja, hoje in dihanja. Zdravila zanjo ni, običajna življenjska doba po diagnozi pa je od tri do pet let.