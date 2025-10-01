Igralec Eric Dane je nedavno razkril, da so mu diagnosticirali bolezen amiotrofično lateralno sklerozo (ALS). Zdaj je bolezen hitro napredovala, tako da pri premikanju potrebuje pomoč in invalidski voziček, težave pa ima tudi pri govoru.

Nedavno so 52-letnega igralca Erica Dana opazili na letališču v Washingtonu na invalidskem vozičku, kjer ga je ustavil eden izmed paparacev in ga vprašal, kaj želi sporočiti svojim zaskrbljenim oboževalcem. "Ohrani vero, človek," je po poročanju DailyMaila na kratko odgovoril Dane. Nato je na besede paparaca, da mu vsa država želi vse dobro, slavni igralec, ki je zaigral v serijah, kot sta Grey's Anatomy (Talenti v belem) in Euphoria, odvrnil le: "Hvala, brat."

Na letališču je Dana spremljal njegov asistent, njegov govor pa je že bil opazno nerazločen. Zvezdnik se kljub hitremu napredovanju bolezni pogumno bori. "Želi uživati ​​v tem, kar ima zdaj, saj z vsem srcem ve, da jutrišnji dan ni zagotovljen. Želi živeti življenje in noče, da bi ljudje žalovali za njim ali da bi se jim smilil, medtem ko preživlja to grozno bolezen – želi si le, da bi bili ljudje v njegovem življenju prisotni in čim srečnejši, vedno se želi obdati s pozitivnostjo, to je danes ena njegovih glavnih gonilnih sil," je za portal povedal neimenovan vir.

Danu je danes največja podpora pri premagovanju težke bolezni ALS njegova družina, žena Rebecca Gayheart ter hčerki Billie in Georgia. Žena Rebecca je sicer pred časom vložila zahtevo za ločitev, a jo kasneje umaknila in spregovorila o tem, kako bolezen njenega moža vpliva na njuni hčerki.

💔💔heartbreaking update on Eric Dane decline, 52, is now in a wheelchair and struggles to speak ‼️ pic.twitter.com/kKLH4Hzpo2 — Make Europe Great Again - M.E.G.A (@ScaryEurope) October 1, 2025

"To je srce parajoče. Moji deklici tako zelo trpita. To poskušava prebroditi. To je težek čas. Pomaga nam nekaj profesionalnih terapevtov in samo poskušamo ohraniti upanje in prebroditi to z dostojanstvom, milino in ljubeznijo," je pred kratkim povedala igralčeva žena. Eric Dane se je pretekli mesec tudi pojavil v videoposnetku organizacije I AM ALS, v katerem se je zavzemal za zdravilo za to resno bolezen. V videonagovoru se je kot znan obraz zavzel in spodbudil pospešitev raziskav ALS.

ALS je redka nevrološka bolezen, znana tudi kot Lou Gehrigova bolezen, ki povzroča progresivno paralizo mišic. Ker bolezen prizadene živčne celice v možganih in hrbtenici, bolniki počasi izgubljajo sposobnost samostojnega govora, prehranjevanja, hoje in dihanja. Zdravila zanjo ni, običajna življenjska doba po diagnozi pa je od tri do pet let.

Povezal se je z organizacijo, ki pomaga bolnikom z boleznijo ALS

"Sem Eric. Igralec, oče in zdaj oseba, ki živi z ALS," je uvodoma povedal Dane in dodal, da je bolezen neozdravljiva že več kot stoletje, zato bolniki v prihodnje ne nameravajo več sprejemati statusa quo.

"Potrebujemo najhitrejšo pot do ozdravitve, zato sem se povezal z organizacijo I AM ALS v pobudi Push for Progress. Naš cilj? Milijarda dolarjev v naslednjih treh letih. Skupaj bomo obnovili zgodovinski zakon ACT ALS in zagotovili obetavna zdravljenja tisočim pacientom, kot sem jaz," je med drugim v videu povedal Eric in ljudi pozval k donacijam.

Foto: Profimedia

Na videoposnetku je mogoče opaziti, kako hitro je bolezen pri igralcu napredovala. V videu Dane že govori počasneje in nekoliko manj razločno. Še pred tem je igralec junija spregovoril o napredovanju svoje bolezni. Dejal je, da ima le "eno delujočo roko". "Moja dominantna stran, leva, deluje. Moja desna stran je popolnoma prenehala delovati," je povedal in dodal, da ima še nekaj mesecev časa, preden odpove tudi njegova leva roka, in navedel, da se lahko enako zgodi tudi z njegovimi spodnjimi okončinami.