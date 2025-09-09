Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Torek,
9. 9. 2025,
9.50

49 minut

Vladimir Putin Margarita Simonjan

Huda bolezen Putinove glavne propagandistke

A. Ž.

Margarita Simonjan | Margarita Simonjan, ki velja za glavno Putinovo propagandistko, ima po neuradnih podatkih raka. | Foto Guliverimage

Margarita Simonjan, ki velja za glavno Putinovo propagandistko, ima po neuradnih podatkih raka.

Foto: Guliverimage

Glavna urednica medijske skupine Rosija Segodnja (sl. Rusija danes) in glavna urednica televizijskega kanala RT Margarita Simonjan je v televizijski oddaji, ki jo vodi prav tako znani Putinov propagandist Vladimir Solovjov, javno razkrila, da so ji diagnosticirali hudo bolezen in da bo potrebovala operacijo. Po neuradnih podatkih ima raka.

Margarita Simonjan se je v ponedeljkovi oddaji pojavila z medaljo sv. Olge, ki ji jo je v nedeljo podelil moskovski patriarh Kiril. "Ta teden so mi diagnosticirali grozno, hudo bolezen. Jutri imam operacijo, kar tukaj, pod to medaljo ... Čutila sem, da je moja dolžnost, da se danes pojavim v živo in povem resnico," je dejala.

"Naša vrata je odpihnil veter usode"

"Vedno je bolje, da sam poveš resnico, kot pa da se občinstvo hrani z govoricami," je še povedala in dodala, da je njen mož, filmski režiser in televizijski voditelj Tigran Keosajan, že devet mesecev v komi.

Vladimir Putin
Novice Resno svarilo: Tega je sposoben Putin

"Kot pravimo v Rusiji, ko pridejo težave, odprite vrata. Pri nas doma vrata niso več samo odprta – odpihnil jih je veter usode," je pripomnila 45-letna Simonjanova.

Neuradno ima raka

Uradnih podrobnosti o njeni diagnozi ni. Po poročanju medija Moscow Timesa gre za raka, kar odpira tudi vprašanje, ali lahko Simonjanova še naprej vodi obe medijski skupini.

V začetku januarja je Simonjanova razkrila, da je njen mož od decembra lani v komi, kar je posledica hude srčne bolezni.

