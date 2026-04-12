Pogrešano osebo našli mrtvo v reki Kolpi

Okoli dvanajste ure se je pod vodstvom policije pričelo iskanje pogrešane osebe na območju naselja Rosalnice in v njegovi okolici. Osebo so kasneje našli mrtvo v reki Kolpi, na območju naselja Božakovo.

Pri iskanju pogrešane osebe so poleg policije posredovali tudi gasilci iz 17 društev GZ Metlika, PGD Črnomelj, ter vodniki reševalnih psov SIP KZS (skupina 8- KIN, ZRPS - Ljubljanska 1 in 2 – KIN in ZRPS-Novo mesto). Ob 16.00 so osebo našli mrtvo na območju naselja Božakovo v reki Kolpi, so še sporočili s Centra za obveščanje Republike Slovenije.