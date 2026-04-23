Novi bombni preplahi na Hrvaškem, evakuirali več šol in trgovskih središč

Hrvaško že tretji dan pretresajo sporočila o nastavljenih bombah na srednjih šolah in v nakupovalnih središčih. Okoli 8. ure zjutraj so nova opozorila prejeli na šolah v Pulju in Šibeniku ter Karlovški županiji in tudi na območju Splita in Kaštela. Zaradi najave o bombi so evakuirali zagrebški Arena Centar in nakupovalni središči v Splitu.

"Okoli 8. ure zjutraj smo na elektronske naslove istrske policijske uprave in na elektronske naslove več šol v istrski regiji prejeli sporočilo, da so v izobraževalnih ustanovah na območju Pulja nameščene eksplozivne naprave," so sporočili iz istrske policijske uprave. Dodali so, da so pregledi ustanov v teku.

Po informacijah šibeniško-kninske policijske uprave so prijave prejeli približno pol ure kasneje. "Okoli 8.30 so na elektronskih naslovih šibeniško-kninske policijske uprave in na elektronskih naslovih več šol prejeli sporočila, da so v izobraževalnih ustanovah na območju Šibenika nameščene eksplozivne naprave. Policiste so takoj napotili na teren in v sodelovanju z odgovornimi osebami izobraževalnih ustanov izvajajo preventivne preglede zgradb," so navedli pri policiji.

Tako je bilo pred dnevi na eni od srednjih šol v Splitu. Foto: Pixsell/Ivana Ivanovic

Nekaj pred 9. uro so obvestilo o nameščenih eksplozivnih napravah prejeli tudi na elektronske naslove Policijske uprave Karlovac in elektronske naslove več šol na območju Karlovške županije.

Iz zagrebške Arena Centar so sporočili, da so center in Areno Park preventivno evakuirali, da bi pristojne službe lahko opravile vse potrebne preglede.