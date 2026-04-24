Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Petek,
24. 4. 2026,
8.33

38 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
policija Ljubljana kraja rop

Petek, 24. 4. 2026, 8.33

38 minut

Nasilni rop na območju Metelkove v Ljubljani

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
policija, slovenska policija | Oškodovanca so nasilneži poškodovali, navajajo ljubljanski policisti.

Oškodovanca so nasilneži poškodovali, navajajo ljubljanski policisti.

Foto: Shutterstock

Ljubljanske policiste so sinoči obvestili o ropu na območju Metelkove ulice v Ljubljani. Neznanci so od oškodovanca zahtevali denar in naj bi ga tudi udarili, da je za kratek čas izgubil zavest.

Rop se je zgodil v četrtek okoli 19.30, ko je nastal spor med oškodovancem in neznanci, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Pri zbiranju obvestil so ugotovili, da se je med neznanci in oškodovancem vnel spor, nato naj bi ga nekdo udaril, da je izgubil zavest, na koncu pa so mu ukradli mobilni telefon in gotovino. 

Eden od storilcev je visok okoli dva metra in je bil oblečen v rumeno-belo majico, na glavi pa je nosil bele slušalke. 

Oškodovanec je bil v dogodku lažje poškodovan, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vsem obvestili pristojno državno tožilstvo.

Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.