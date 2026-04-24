Nasilni rop na območju Metelkove v Ljubljani

Ljubljanske policiste so sinoči obvestili o ropu na območju Metelkove ulice v Ljubljani. Neznanci so od oškodovanca zahtevali denar in naj bi ga tudi udarili, da je za kratek čas izgubil zavest.

Rop se je zgodil v četrtek okoli 19.30, ko je nastal spor med oškodovancem in neznanci, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Pri zbiranju obvestil so ugotovili, da se je med neznanci in oškodovancem vnel spor, nato naj bi ga nekdo udaril, da je izgubil zavest, na koncu pa so mu ukradli mobilni telefon in gotovino.

Eden od storilcev je visok okoli dva metra in je bil oblečen v rumeno-belo majico, na glavi pa je nosil bele slušalke.

Oškodovanec je bil v dogodku lažje poškodovan, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vsem obvestili pristojno državno tožilstvo.