policija mladina obračunavanje nakupovalni center ZDA streljanje

Strelski obračun v trgovskem središču v Louisiani zahteval smrtno žrtev #video

Po strelskem obračunu med dvema skupinama mladih v nakupovalnem središču v prestolnici ameriške zvezne države Louisiane Baton Rouge je v četrtek umrl en človek, več ljudi je ranjenih. Policija je v povezavi z obračunom aretirala pet ljudi, poroča televizija ABC.

Policija je incident opisala kot nameren spor med dvema skupinama in ne kot naključno nasilno dejanje. Mediji so sprva poročali o enem ali dveh strelcih in šestih ranjenih, medtem ko je policija navajala deset ranjenih, kasneje pa število znižala na pet.

Načelnik policije v Baton Rougeu T. J. Morse je na novinarski konferenci povedal, da je nasilje izbruhnilo po nesporazumu in da preiskujejo še več ljudi, osumljenih vpletenosti v incident. "Preiskava še zdaleč ni končana, verjamemo, da je vpletenih več ljudi," je dejal.

streljanje, ZDA, nakupovalni center, policija, Louisiana, Baton Rogue | Foto: Reuters

To je že drugi strelski napad v Louisiani v zadnjih dneh, potem ko je v nedeljo tam oče ubil osem otrok, od tega sedem svojih, ter hudo ranil ženo in še eno žensko.

