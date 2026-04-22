Neznano kam je odšla 32-letna Daša Petek

Mariborski policisti so nekaj minut pred polnočjo sporočili, da pogrešajo 32-letno Dašo Petek, njeno izginotje pa obravnavajo policisti Policijske postaje Ptuj.

Daša Petek je od doma neznano kam odšla v torek zjutraj.

Visoka je 157 centimetrov, suhe postave, ima daljše svetle lase, rjave oči, oblečena je bila v razcefrane hlače iz džinsa modre barve, jakno iz džinsa modre barve, laneno svetlorjavo srajco in rumeno-sive superge.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.