Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Četrtek,
23. 4. 2026,
9.08

55 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
prekršek kazen meritve hitrosti policija promet promet

Četrtek, 23. 4. 2026, 9.08

55 minut

Pod vplivom kokaina vozil 195 kilometrov na uro

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
hitrost, Gorenjska, voznik | Foto PU Kranj

Policisti bodo voznika z obdolžilnim predlogom predlagali v nadaljnji postopek na pristojnem okrajnem sodišču.

Foto: PU Kranj

Gorenjski prometniki so v sredo popoldne ob 14.28 na gorenjski avtocesti v smeri Karavank, na odseku Radovljica–Lipce, izmerili hitrost 29-letnega voznika avtomobila slovenskih registrskih tablic, ki je dovoljeno hitrost prekoračil za skoraj sto kilometrov na uro.

Voznik je na odseku, kjer je dovoljena hitrost 110 kilometrov na uro, vozil s hitrostjo 195 kilometrov na uro in tako največjo dovoljeno hitrost prekoračil za 85 kilometrov na uro.

Policisti so mu izdali plačilni nalog v znesku 1.200 evrov in devet kazenskih točk.

Vozniku so odredili še hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na kokain. Odrejeni strokovni pregled je odklonil.

hitrost, Gorenjska, voznik | Foto: PU Kranj Foto: PU Kranj

Električni skiro. Nesreča.
Novice Pod vplivom droge z e-skirojem trčil v kolesarko, ki je hudo poškodovana
prekršek kazen meritve hitrosti policija promet promet
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

