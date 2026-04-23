Pod vplivom kokaina vozil 195 kilometrov na uro

Gorenjski prometniki so v sredo popoldne ob 14.28 na gorenjski avtocesti v smeri Karavank, na odseku Radovljica–Lipce, izmerili hitrost 29-letnega voznika avtomobila slovenskih registrskih tablic, ki je dovoljeno hitrost prekoračil za skoraj sto kilometrov na uro.

Voznik je na odseku, kjer je dovoljena hitrost 110 kilometrov na uro, vozil s hitrostjo 195 kilometrov na uro in tako največjo dovoljeno hitrost prekoračil za 85 kilometrov na uro.

Policisti so mu izdali plačilni nalog v znesku 1.200 evrov in devet kazenskih točk.

Vozniku so odredili še hitri test na prepovedane droge, ki je bil pozitiven na kokain. Odrejeni strokovni pregled je odklonil.

