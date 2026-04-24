Petek, 24. 4. 2026, 6.14

DZ o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi in najverjetneje tudi o osnutku poročila o napredku

Ustanovna seja državnega zbora. Državni zbor, parlament. | Foto Bojan Puhek

DZ se bo danes sestal na dveh izrednih sejah. Na prvi se bo lotil prve obravnave predloga zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi. Če bo potrjena širitev dnevnega reda, bo obravnaval tudi osnutek letnega poročila o napredku 2026. Po končani prvi izredni seji bodo na drugi obravnavali predlog sprememb zakona o prispevkih za socialno varnost.

Iz osnutka letnega poročila o napredku 2026 izhaja, da je bila realizacija javnih financ za lani znotraj dopustnih odstopanj pakta za stabilnost in rast. Ocena višine primanjkljaja za letos je ob pripravi osnutka znašala 3,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), medtem ko bo v končnem poročilu, ki ga bo vlada do konca aprila poslala v Bruselj, ocenjen na 3,4 odstotka BDP.

Predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi in začasni podpori izvajalcem institucionalnega varstva, ki so ga vložili v Levici in Vesni ter Svobodi, želi rešiti težavo, zaradi katere stanovalci v domovih za starejše, sprejeti po 1. decembru, plačujejo občutno višje stroške kot tisti, sprejeti prej. Obe skupini namreč izenačuje. Ureja pa tudi sofinanciranje stroškov zaradi sprememb plačne zakonodaje.

Zakonski predlog sprememb zakona o prispevkih za socialno varnost, ki so ga vložili v Levici in Vesni, medtem predvideva ukinitev enotnega obveznega zdravstvenega prispevka in njegovo nadomestitev z dvigom veljavnih prispevnih stopenj. Prispevna stopnja za delojemalce bi se povečala s 6,36 odstotka na 7,36 odstotka bruto plače, za delodajalce s 6,56 na 7,56 odstotka bruto plače, za upokojence s 5,96 na 7,46 odstotka pokojnine in za kmete z 18,78 na 21,73 odstotka katastrskega dohodka. Predlog na skupnem odboru DZ ni dobil zadostne podpore za nadaljevanje zakonodajnega postopka.

