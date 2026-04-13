"Najlepše dekle na svetu" praznuje 25 let. Se je spomnite?

Francoska manekenka, najbolj znana po tem, da jo je revija Vogue Enfants leta 2006 poimenovala najlepše dekle na svetu, je dopolnila 25 let.

Thylane Blondeau, nekoč razglašena za najlepše dekle na svetu, je pred nekaj dnevi praznovala 25. rojstni dan, kar je ponosno obeležila na svojem profilu na Instagramu. Delila je fotografijo iz svojega otroštva, ki jo je izstrelila med zvezde, in zapisala:

"In kar tako … 25. Večno sem hvaležna za to čudovito življenje, za svojo družino, zaročenca, prijatelje, svoje delo, svojo znamko in za vse vas. Danes pa nekdo manjka. Moj Gégé, pogrešam te in te imam rada."

S tem se je sklicevala na smrt svojega očima, producenta Gérarda Kadocheja, ki je umrl decembra 2025. Ob zapisu se je v komentarju oglasila njena mama, ki je zapisala: "Vse najboljše, ljubezen mojega življenja, prepričana sem, da je naš Gégé zelo ponosen nate. Neskončno te imam rada, draga."

Njen rojstni dan prihaja le nekaj tednov po tem, ko je oznanila zaroko s francoskim igralcem Benjaminom Attalom, kar je prav tako ponosno oznanila na Instagramu.

Blondeau je manekensko kariero začela že pri rosnih štirih letih in prišla do sodelovanja z velikimi modnimi hišami, kot so Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana in Hugo Boss, danes pa še vedno uspešno dela kot model in ima pogodbo z IMG Models. Je hčerka nekdanjega nogometaša Patricka Blondeauja in televizijske voditeljice Veronike Loubry.