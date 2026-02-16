Poslovil se je legendarni oskarjevec Robert Duvall

Novico o smrti je na družbenem omrežju Facebook sporočila igralčeva žena Luciana Duvall. "Včeraj smo se poslovili od mojega ljubljenega moža, dragega prijatelja in enega največjih igralcev našega časa. Bob je mirno umrl doma, obkrožen z ljubeznijo in udobjem," je med drugim zapisala v čustveni objavi.

"Za svet je bil igralec, nagrajen z oskarjem, režiser, pripovedovalec zgodb. Zame je bil preprosto vse," je še dodala.

Duvall je eden največjih igralcev v zgodovini. V 60-letni karieri je za svoje delo prejel več nagrad, med njimi tudi oskarja in štiri zlate globuse. Najbolj znan je po vlogah v filmih Boter in Boter 2, Orel je pristal in Apokalipsa zdaj.