Ameriški igralec, najbolj znan po vlogi v seriji Skrivna naveza (The Wire), je umrl v požaru, ki je zajel njegov skedenj.

Pri 62 letih je v Marylandu umrl igralec Bobby J. Brown, ki se ga gledalci spomnijo predvsem po upodobitvi policista Bobbyja Browna v HBO-jevi seriji Skrivna naveza (The Wire).

Brown je umrl v požaru, ki je zajel skedenj, kjer je igralec skušal zagnati parkirano vozilo. Ko je na kraj dogodka prispela pomoč, je bilo že prepozno, hude opekline je dobila tudi Brownova žena, ko ga je skušala rešiti.

Bobby J. Brown in Darrell Britt-Gibson v seriji Na čelu mesta (We Own This City) Foto: Profimedia

"Bil je tako dober igralec in človek," je ob novici o igralčevi smrti sporočil njegov agent, "povsem je bil predan igri, z njim je bilo krasno delati."

Brown, predan član Jehovovih prič, je svojo najvidnejšo vlogo ustvaril v kultni seriji Skrivna naveza (The Wire), pojavil se je tudi v vrsti drugih serij, med drugim v HBO-jevi seriji Na čelu mesta (We Own This City).