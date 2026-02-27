Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Petek,
27. 2. 2026,
8.02

Osveženo pred

1 ura, 12 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
Skrivna naveza igralec Bobby J. Brown

Petek, 27. 2. 2026, 8.02

1 ura, 12 minut

Igralec Bobby J. Brown umrl v požaru

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
Bobby J Brown | Foto IMDb

Foto: IMDb

Ameriški igralec, najbolj znan po vlogi v seriji Skrivna naveza (The Wire), je umrl v požaru, ki je zajel njegov skedenj.

Pri 62 letih je v Marylandu umrl igralec Bobby J. Brown, ki se ga gledalci spomnijo predvsem po upodobitvi policista Bobbyja Browna v HBO-jevi seriji Skrivna naveza (The Wire).

Brown je umrl v požaru, ki je zajel skedenj, kjer je igralec skušal zagnati parkirano vozilo. Ko je na kraj dogodka prispela pomoč, je bilo že prepozno, hude opekline je dobila tudi Brownova žena, ko ga je skušala rešiti.

Bobby J. Brown in Darrell Britt-Gibson v seriji Na čelu mesta (We Own This City) | Foto: Profimedia Bobby J. Brown in Darrell Britt-Gibson v seriji Na čelu mesta (We Own This City) Foto: Profimedia

"Bil je tako dober igralec in človek," je ob novici o igralčevi smrti sporočil njegov agent, "povsem je bil predan igri, z njim je bilo krasno delati."

Brown, predan član Jehovovih prič, je svojo najvidnejšo vlogo ustvaril v kultni seriji Skrivna naveza (The Wire), pojavil se je tudi v vrsti drugih serij, med drugim v HBO-jevi seriji Na čelu mesta (We Own This City).

Robert Carradine
Trendi V 72. letu starosti je umrl znan igralec
Eric Dane
Trendi Umrl je igralec Eric Dane
Robert Duvall
Trendi Poslovil se je legendarni oskarjevec Robert Duvall

Skrivna naveza igralec Bobby J. Brown
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.