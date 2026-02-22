Oven

Pred vami je dan, ko boste še bolj zaljubljeni, kot ste bili včeraj. Mislite, da je to nemogoče? Motite se. Vaša ljubezen, ki jo gojite do partnerja, bo samo še naraščala. Pričakujte obilo nepozabnih, romantičnih trenutkov. Danes se bosta predajala ljubezni. Samski se boste zagotovo odpravili ven. Prav nocoj boste zvezda večera.

Bik

Počutite se osamljene. Čutite, da si s prijatelji niste več blizu in ne znate si razložiti, kdaj se je to zgodilo, sploh pa ne, zakaj se je to zgodilo. Vzemite si čas zase, razmislite, kaj si želite in v ozir vzemite tudi spremembe. Mogoče je čas, da se preselite ali zamenjate službo. Sprememba vam bo dobro dela.

Dvojčka

Lahko da bo prišlo do frustracije in nezmožnosti, da bi se premaknili naprej. Ko bo prišel ta čas, bo še najbolje, če boste ostali tam, kjer ste. To bo čas, ko vam ne bo potrebno narediti čisto nič. Pustite, da gre vse mimo. Mirno čakajte, dokler se situacija ne bo spremenila. Vsekakor pa tudi poslušajte vašo intuicijo.

Rak

Zaupajte svoji intuiciji in sprejmite koristen nasvet. Ne poskušajte se predstaviti kot strokovnjak na vseh področjih. Potrpežljivo čakajte na končni izid in dobiček. Včasih ni pomemben samo govor, ampak tudi čustva. Trudite se, a vam ne uspe nadzirati čustvenih odzivov.

Lev

Razumevanje potreb in želja drugih bo obogatilo vaša razmerja. Vaša intuicija bo močna in verjetno boste nagonsko brali misli, občutke, potrebe in želje drugih. Prostovoljno boste posredovali vaše izkušnje, znanje in razumevanje. Zaradi tega boste bližje ljudem. Družabni dogodki vam bodo prinesli nove prijatelje.

Devica

Na splošno znate dvigniti samozavest drugim ljudem in dobri ste pri zaznavanju njihovih misli in občutkov. A danes bo ta talent zelo okrepljen zaradi povečane intuicije. Zato boste še posebej navdušeni in optimistični. Delovno in domače življenje bosta dobra. Fizično boste zdravi, živahni in duhovno boste močni.

Tehtnica

Zelo pomembno rešitev boste dosegli z dogovorom, ki ga boste sklenili prav danes. V celoti boste zadovoljni. Neomajni boste in nihče ne bo mogel vplivati na vas in vaše odločitve. Mislili boste s svojo glavo. Zvečer pa se le malce sprostite in si naberite nove energije za nove dogovore.

Škorpijon

Trenutno se učite nekaj novega, kar vam bo v veliko pomoč na dolgi rok. Ne bodite prehitri, a poskusite in spremenite stvari samo zaradi tega, ker ne odgovarjajo vašim standardom. Čeprav so konflikti in nesporazumi naredili komunikacijo težko, boste dobili veliko moči iz vztrajnosti.

Strelec

Danes boste spet kritizirali druge, zaradi česar boste bili tudi sami tarča. Spoznali boste, da dobivate nazaj tisto, kar ste v preteklosti izločili. Zbudili se boste ob dejstvu, da če boste preveč kritični do drugih, boste sprožili nepotrebno bolečino in trpljenje. Namesto kritik raje izpostavite pozitivne stvari.

Kozorog

Danes vam bo jasno, da niste tako fit, kot bi lahko bili ali pa mora nekdo, ki vam je blizu, pričeti z dnevno telovadbo. Pojdite sami v fitnes ali pa peljite to osebo. Nikoli ni prepozno pričeti s kakšno aktivnostjo v življenju. Nivo vaše fitnes rekreacije se bo počasi, a vztrajno dvigoval.

Vodnar

Danes boste prvi, ki boste izvedeli pomembno novico. Morali se boste tudi odločiti, komu jo boste povedali in komu ne. Manj ljudem boste zaupali, večje bodo možnosti, da informacija ne bo ušla do napačnih ljudi. Vsekakor premislite, komu jo boste zaupali in kdo so pravi prijatelji v takšnih časih.

Ribi

Danes se boste spominjali boleče ljubezenske izkušnje iz preteklosti. Če ste se pred kratkim razšli, potem je čas, da se spravite v red. Zavedajte se, da je v vsakem slabem tudi nekaj dobrega, zato cenite trenutni čas. Posvetite se sebi in gradite na svoji čustveni zrelosti. Kmalu boste spoznali, da sedaj živite polnejše.