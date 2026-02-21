Oven

Nepričakovano srečanje bo lahko začetek nečesa novega in lepega, toda le, če boste pogumni, da boste storili kaj glede tega. Potrudite se, da bosta izmenjala številki in se dogovorita za ponovno snidenje. Čeprav ste zelo zaposleni, bo ravno ta oseba tisto, kar ste tako dolgo čakali. Ne zamudite te izjemne priložnosti.

Bik

Danes boste občutili nadvse močno potrebo po čutnosti in bližini. Partnerja boste kar prikovali nase, popolnoma nesposobni pa boste tudi pri samostojnih odločitvah. Na splošno bo vaše počutje dobro, nekaj težav pa vam utegne povzročiti le glavobol. Vzemite si čas in pojdite v naravo.

Dvojčka

Danes bo dober dan, da razmislite, kako ohraniti ljubezen in ji omogočiti, da bi trajala za vedno. Razmislite tudi o prihodnosti in kaj si v svoji zvezi želite doseči. Nato pa naredite potrebne korake v tej smeri. Ne pozabite, da ste vi tisti, ki imate niti svojega življenja v svojih rokah. Ne obotavljajte se, ampak začnite igrati aktivno vlogo.

Rak

Na čustvenem področju se bodo pojavili dvomi, kar vam utegne ukrasti dobro voljo, ki vas je spremljala v preteklih dneh. Obstaja velika verjetnost, da kar naenkrat ne boste več vedeli, česa si želite, še posebej vezani, ki vas bo preganjala stara ljubezen. Ne zatiskajte si oči pred stvarnostjo.

Lev

Možnosti imate veliko, vendar jih ne opazite, ker se neprestano oklepate vsega starega. Čas je, da si daste priložnost in iz svojega življenja zbrišete vse tisto, kar vas omejuje. Le tako si boste omogočili napredovanje na vseh področjih, predvsem pa na partnerskem. Bodite potrpežljivi.

Devica

Znašli se boste v središču pozornosti, kar vam bo nadvse godilo. Že dolgo niste bili tako občudovani, zato bo to dogajanje v vas prebudilo nekaj čisto novega. Po dolgem času boste ponovno verjeli vase, brez težav pa se boste soočali tudi z izzivi, ki se vam bodo pojavljali na poti.

Tehtnica

Samski boste dopustili svojim čustvom, da se bodo pričela prebujati. Po premisleku boste spoznali, da je to edina prava možnost. Tisti, ki ste v procesu spoznavanja nove osebe, postavite v ospredje razum. Videli boste, da vam ne bo žal. Vezani se boste danes s partnerjem čudovito razumeli. Dan bo minil brez ljubezenskih zapletov.

Škorpijon

Ne pričakujte preveč, saj obstaja velika verjetnost, da se ravno zaradi tega ne bi nič izcimilo. Raje ostanite na realnih tleh in verjemite, da v vaše življenje vse vstopi ravno ob pravem času. To vam bo v tolažbo ravno takrat, ko boste mislili, da se stvari ne odvijajo po vaše.

Strelec

Izza oblakov se bo kmalu spet pokazala jasnina, v to ne dvomite. Nič hudega ne ostane za vedno in nič lepega ni trajno. Tak je življenjski ciklus. Vse ovire, ki se pojavljajo, pa so zato, da se iz njih nekaj naučite. Ponujenega ne spreminjajte, ampak ohranite v prvotni obliki.

Kozorog

Podali se boste na nepoznano pot, kar vas bo napolnilo z adrenalinom in mnogimi pričakovanji. Današnji dan boste še zelo dolgo pomnili, saj boste po vsej verjetnosti prišli do mnogih novih spoznanj. Ostanite pozitivni, četudi se stvari ne bodo odvijale po vaše. Prepustite se.

Vodnar

Pojavila se bo izjemna priložnost in združili boste lahko razum ter čustva. To vam bo zelo pomagalo pri uresničevanju vaših finančnih načrtov. Vse, kar boste danes začeli, bo imelo določeno prednost. Ne dopustite, da bi se starejši in bolj izkušeni z raznimi nasveti vpletali v vaše poslovno ali zasebno življenje.

Ribi

Vezani boste še vedno zelo ukazovalni. V partnerskem odnosu lahko danes zaradi te karakteristike pričakujete spore, zato se umirite. S partnerjem se pogovorite in odkrijta, kaj vaju tako moti. Nato odpravita napake enkrat in za vselej. Le tako bo mogoč dober in trajen odnos. Samski boste danes bolj družabni.