Siol.net

Sobota,
21. 2. 2026,
19.34

Sobota, 21. 2. 2026, 19.34

6 minut

Ljudje, rojeni v teh znakih, najslabše prenašajo stres

Avtor:
Siol.net

stres | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Medtem ko so pripadniki nekaterih nebesnih znamenj pod pritiskom izjemno sposobni, zbrani in racionalni, pa za tri znake velja, da se pod stresom spremenijo v katastrofo na dveh nogah.

Rak

Ko so pod stresom, se raki potegnejo vase, a tega ne storijo tiho in nevsiljivo. Njihov umik ima čustveno ceno: pasivno-agresivna sporočila, tišina, ki traja predolgo, in občutek krivde, ki ga spretno vzbujajo v drugih. Zapomnijo si čisto vse in nato iz arhiva vlačijo stare zamere. Namesto da bi povedali, kaj jih muči, pričakujejo, da bodo drugi to občutili. In če se to ne zgodi, so še bolj užaljeni.

Škorpijon

Škorpijoni pod stresom ne izgubijo nadzora, ampak se ga oklenejo. Namesto eksplozije začnejo zategovati zanko, postanejo sumničavi, manipulativni in čustveno hladni, pri čemer pogosto preizkušajo ljudi okoli sebe. Njihov stres ni videti kaotičen, je pa intenziven in zahteven. Najhujše pri tem je, da redko prosijo za pomoč, ker so prepričani, da s kazanjem šibkosti dajo moč drugim.

Oven

Stres pri ovnih nima niti uvoda niti opozorila, vse mora nemudoma iz njih – glasno, impulzivno in brez filtra. Pod pritiskom reagirajo z bliskovito hitrostjo, pogosto še preden ugotovijo, kaj jih pravzaprav muči. Pozneje jim je velikokrat žal, a v stresnih trenutkih nimajo potrpljenja za pojasnila, čustva drugih ali diplomacijo. Če jim nekaj ne gre, to vzamejo osebno in se težave – ali osebe – lotijo frontalno.

Preverite svoj današnji horoskop.

