Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
6. 10. 2025,
12.59

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Lamine Yamal Rodri

Ponedeljek, 6. 10. 2025, 12.59

27 minut

Španija tudi brez Rodrija proti Gruziji in Bolgariji

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Rodri | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Španski vezist Manchester Cityja Rodri Hernandez, ki se je poškodoval na nedeljski tekmi angleškega prvenstva, nekaj časa ne bo na voljo reprezentanci. Kot so danes sporočili iz španske nogometne zveze RFEF, bo dobitnik zlate žoge 2024 manjkal v oktobrskih kvalifikacijah za mundial 2026 proti Gruziji in Bolgariji.

Španska zveza je danes sporočila, da si je Rodri poškodoval zadnjo stegensko mišico. Devetindvajsetletnik je moral v nedeljo z igrišča v 21. minuti Cityjeve zmage nad Brentfordom, po tekmi pa je potrdil, da je čutil nelagodje v zadnji stegenski mišici.

Rodri je bil ključni član pri zmagi Španije na euru 2024, a je septembra istega leta utrpel hudo poškodbo kolena in večino prejšnje sezone izpustil zaradi okrevanja. Španska zveza ni sporočila, ali bo namesto Rodrija vpoklicala kakšnega novega igralca.

Že v nedeljo je selektor Luis de la Fuente za zamenjavo poškodovanega zvezdnika Barcelone Lamina Yamala izbral napadalca Celte Vigo, Borjo Iglesiasa.

Preberite še:

Lamine Yamal
Sportal Kdaj se bo vrnil Yamal? Trener Barcelone kritiziral selektorja Španije.
Barcelona
Sportal Barcelona izkoristila spodrsljaj Reala, ki mu je Atletico nasul kar pet golov
Lamine Yamal Rodri
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.