Španija tudi brez Rodrija proti Gruziji in Bolgariji

Španski vezist Manchester Cityja Rodri Hernandez, ki se je poškodoval na nedeljski tekmi angleškega prvenstva, nekaj časa ne bo na voljo reprezentanci. Kot so danes sporočili iz španske nogometne zveze RFEF, bo dobitnik zlate žoge 2024 manjkal v oktobrskih kvalifikacijah za mundial 2026 proti Gruziji in Bolgariji.

Španska zveza je danes sporočila, da si je Rodri poškodoval zadnjo stegensko mišico. Devetindvajsetletnik je moral v nedeljo z igrišča v 21. minuti Cityjeve zmage nad Brentfordom, po tekmi pa je potrdil, da je čutil nelagodje v zadnji stegenski mišici.

Rodri je bil ključni član pri zmagi Španije na euru 2024, a je septembra istega leta utrpel hudo poškodbo kolena in večino prejšnje sezone izpustil zaradi okrevanja. Španska zveza ni sporočila, ali bo namesto Rodrija vpoklicala kakšnega novega igralca.

Že v nedeljo je selektor Luis de la Fuente za zamenjavo poškodovanega zvezdnika Barcelone Lamina Yamala izbral napadalca Celte Vigo, Borjo Iglesiasa.

