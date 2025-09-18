Četrtek, 18. 9. 2025, 17.20
Benfica ima novega trenerja
Jose Mourinho sklenil dogovor z Benfico
Kakšen scenarij! Jose Mourinho, sloviti portugalski strateg, je od danes naprej novi trener Benfice, katero bo vodil tudi v ligi prvakov. V tej sezoni mu je v kvalifikacijah za ligo prvakov spodletelo s Fenerbahčejem prav proti lizbonskim orlom. Turški velikan je zaradi tega z njim prekinil sodelovanje, zdaj pa se Mourinho seli v Lizbono, kjer je deloval že na začetku svoje bogate trenerske poti.
Portugalski nogometni velikan Benfica ima novega trenerja. Neuspeh v uvodnem krogu ligaškega dela lige prvakov, ko so Lizbončani na stadionu Luz proti Qarabagu vodili že z 2:0, a na koncu proti prvak Azerbajdžana ostali brez točk (2:3), je stal službe Bruna Lageja.
🦅 Bem-vindo, José Mourinho!— SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025
Klubsko vodstvo je za njegovega naslednika izbralo 62-letnega Joseja Mourinha. Sloviti Portugalec, ki je svojo bogato trenersko kariero pred četrt stoletja začel prav pri Benfici, je podpisal pogodbo do konca sezone 2026/27.
Ko je vodil Chelsea, je v ligi prvakov gostoval tudi v Ljudskem vrtu.
Jose Mourinho je trenersko kariero začel kot pomočnik pri Barceloni, nadaljeval pa pot pri Benfici, Leirii, Portu, Chelseaju, Interju, madridskem Realu, Manchester Unitedu, Tottenhamu, Romi in Fenerbahčeju. Ligo prvakov je osvojil s Portom in Interjem, ligo Europa z Man Utd, pokal Uefa s Portom, konferenčno ligo z Romo, pokal pokalnih zmagovalcev in evropski superpokal pa z Barcelono.