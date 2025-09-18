Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Benfica ima novega trenerja

Jose Mourinho sklenil dogovor z Benfico

Jose Mourinho

Jose Mourinho se po dolgih letih delovanja v tujini vrača v domovino.

Foto: Guliverimage

Kakšen scenarij! Jose Mourinho, sloviti portugalski strateg, je od danes naprej novi trener Benfice, katero bo vodil tudi v ligi prvakov. V tej sezoni mu je v kvalifikacijah za ligo prvakov spodletelo s Fenerbahčejem prav proti lizbonskim orlom. Turški velikan je zaradi tega z njim prekinil sodelovanje, zdaj pa se Mourinho seli v Lizbono, kjer je deloval že na začetku svoje bogate trenerske poti.

Sportal Sloviti Mourinho pred vrati lizbonske Benfice

Portugalski nogometni velikan Benfica ima novega trenerja. Neuspeh v uvodnem krogu ligaškega dela lige prvakov, ko so Lizbončani na stadionu Luz proti Qarabagu vodili že z 2:0, a na koncu proti prvak Azerbajdžana ostali brez točk (2:3), je stal službe Bruna Lageja.

Klubsko vodstvo je za njegovega naslednika izbralo 62-letnega Joseja Mourinha. Sloviti Portugalec, ki je svojo bogato trenersko kariero pred četrt stoletja začel prav pri Benfici, je podpisal pogodbo do konca sezone 2026/27.

Ko je vodil Chelsea, je v ligi prvakov gostoval tudi v Ljudskem vrtu. | Foto: Vid Ponikvar Ko je vodil Chelsea, je v ligi prvakov gostoval tudi v Ljudskem vrtu. Foto: Vid Ponikvar

Jose Mourinho je trenersko kariero začel kot pomočnik pri Barceloni, nadaljeval pa pot pri Benfici, Leirii, Portu, Chelseaju, Interju, madridskem Realu, Manchester Unitedu, Tottenhamu, Romi in Fenerbahčeju. Ligo prvakov je osvojil s Portom in Interjem, ligo Europa z Man Utd, pokal Uefa s Portom, konferenčno ligo z Romo, pokal pokalnih zmagovalcev in evropski superpokal pa z Barcelono.

