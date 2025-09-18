Kakšen scenarij! Jose Mourinho, sloviti portugalski strateg, je od danes naprej novi trener Benfice, katero bo vodil tudi v ligi prvakov. V tej sezoni mu je v kvalifikacijah za ligo prvakov spodletelo s Fenerbahčejem prav proti lizbonskim orlom. Turški velikan je zaradi tega z njim prekinil sodelovanje, zdaj pa se Mourinho seli v Lizbono, kjer je deloval že na začetku svoje bogate trenerske poti.

Portugalski nogometni velikan Benfica ima novega trenerja. Neuspeh v uvodnem krogu ligaškega dela lige prvakov, ko so Lizbončani na stadionu Luz proti Qarabagu vodili že z 2:0, a na koncu proti prvak Azerbajdžana ostali brez točk (2:3), je stal službe Bruna Lageja.

🦅 Bem-vindo, José Mourinho! — SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025

Klubsko vodstvo je za njegovega naslednika izbralo 62-letnega Joseja Mourinha. Sloviti Portugalec, ki je svojo bogato trenersko kariero pred četrt stoletja začel prav pri Benfici, je podpisal pogodbo do konca sezone 2026/27.

Ko je vodil Chelsea, je v ligi prvakov gostoval tudi v Ljudskem vrtu. Foto: Vid Ponikvar