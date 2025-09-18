Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Četrtek,
18. 9. 2025,
20.45

Osveženo pred

57 minut

Nogometaši Monaca doživeli dve neprijetnosti

Monacu je šlo vse narobe. Včeraj katastrofa na letalu, danes v Belgiji.

Adi Hütter | Varovanci Adija Hütterja so naleteli na nepričakovane težave. V sredo jim je zatajilo letalo, dan pozneje pa so v Belgiji izgubili dvoboj kar z 1:4. | Foto Guliverimage

Varovanci Adija Hütterja so naleteli na nepričakovane težave. V sredo jim je zatajilo letalo, dan pozneje pa so v Belgiji izgubili dvoboj kar z 1:4.

Foto: Guliverimage

Nogometaši Monaca so v uvodnem krogu lige prvakov v Belgiji doživeli hud polom. Club Brugge jih je odpravil kar s 4:1. To je bilo le nadaljevanje težav, s katerimi se je francoski predstavnik v ligi prvakov srečeval že v sredo. Takrat se mu je potovanje v Belgijo zaradi tehničnih težav v letalu zavleklo. Na letalu se je zgodila okvara klimatske naprave, temperature na letalu pa so tako poletele v nebo, da so se morali nogometaši sleči skoraj do golega. Polet je bil pozneje odpovedan. Monaco je prenočil doma, se v Belgijo odpravil šele v četrtek, nato pa izgubil kar z 0:4. Za nameček po tem, ko je pri začetnem rezultatu 0:0 v 10. minuti zapravil najstrožjo kazen.

