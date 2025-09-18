Monacu je šlo vse narobe. Včeraj katastrofa na letalu, danes v Belgiji.

Nogometaši Monaca so v uvodnem krogu lige prvakov v Belgiji doživeli hud polom. Club Brugge jih je odpravil kar s 4:1. To je bilo le nadaljevanje težav, s katerimi se je francoski predstavnik v ligi prvakov srečeval že v sredo. Takrat se mu je potovanje v Belgijo zaradi tehničnih težav v letalu zavleklo. Na letalu se je zgodila okvara klimatske naprave, temperature na letalu pa so tako poletele v nebo, da so se morali nogometaši sleči skoraj do golega. Polet je bil pozneje odpovedan. Monaco je prenočil doma, se v Belgijo odpravil šele v četrtek, nato pa izgubil kar z 0:4. Za nameček po tem, ko je pri začetnem rezultatu 0:0 v 10. minuti zapravil najstrožjo kazen.

Varovanci avstrijskega trenerja Adija Hütterja so doživeli teden kot iz nočnih mor. Že v sredo so naleteli na nepričakovane težave. Okvara klimatskega sistema na letalu je dodobra razgrela ozračje v letalu. Nogometaši so se počutili kot v savni, o tem, kako vroče je bilo na letalu, pa dovolj nazorno prikazujejo posnetki, ki jih je posnel nizozemski reprezentant Jordan Teze.

🚨🚨AS MONACO



❌ L’avion ne peut pas DÉCOLLER pour un probleme d’air conditionné !



😂 Les joueurs sont descendus en CALEÇON sur la piste ! @ASMHistoire pic.twitter.com/DSw8FOmfPO — LIGUE 1 | ON AIR ✈️ (@JetsLigue1) September 17, 2025

Bilo je neznosno. Igralci Monaca so zapuščali letalo zgolj v spodnjem perilu, vodstvo kluba pa je nato sprejelo odločitev, kako bo zasedba odpotovala v Belgijo šele v četrtek, torej na dan tekme.

Trener Hütter je vseeno verjel, da bi lahko njegovi izbranci na gostovanju v Bruggeju dosegli pozitiven rezultat. Občutek ga je grdo varal. Monaco je izgubil z 1:4. Zaostajal je že za štiri zadetke, nato pa je za častni gol v sodnikovem podaljšku poskrbel nekdanji up Barcelone Ansu Fati.

Mamadou Diakhon je dosegel četrti zadetek za Club Brugge in prednost belgijskega podprvaka povišal kar na 4:0. Foto: Reuters