Avtor:
STA

Torek,
9. 9. 2025,
17.38

Domenico Tedesco Jose Mourinho Fenerbahče nogomet

Trenerska menjava

Domenico Tedesco nasledil Joseja Mourinha pri Fenerbahčeju

Domenico Tedesco | Domenico Tedesco je novi trener Fenerbahčeja. | Foto Guliverimage

Domenico Tedesco je novi trener Fenerbahčeja.

Foto: Guliverimage

Italijansko-nemški nogometni strokovnjak Domenico Tedesco je novi trener turškega Fenerbahčeja, je na klubski spletni strani zapisala ekipa iz Istanbula. Na tem položaju je zamenjal razvpitega Portugalca Joseja Mourinha.

Tedesco je bil januarja letos odpuščen z mesta selektorja belgijske reprezentance. Na klubski sceni je do prihoda v Malo Azijo vodil nemška Schalke in Leipzig ter ruski Spartak iz Moskve.

Privrženci nogometnega velikana iz Istanbula pričakujejo, da bo 39-letni Tedesco ekipo popeljal do naslova turškega prvaka, kar bi bil prvi po letu 2014. Fenerbahče je sicer 28-kratni turški prvak, 26-krat je slavil Galatasaray, 21-krat pa Bešiktaš.

