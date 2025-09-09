Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M., STA

Torek,
9. 9. 2025,
16.53

1. SNL nogomet NK Maribor Radomir Đalović

Torek, 9. 9. 2025, 16.53

1 ura, 13 minut

Črnogorec podpisal dvoletno pogodbo

Radomir Đalović po ponedeljkovem zapletu vendarle postal trener Mariborčanov

Pe. M., STA

Radomir Đalović je vendarle postal trener Mariborčanov.

Radomir Đalović je vendarle postal trener Mariborčanov.

Foto: Guliverimage

Črnogorec Radomir Đalović je postal novi trener Maribora, so vijoličasti zapisali na spletni strani. Dvainštiridesetletnik je v prejšnji sezoni z Rijeko osvojil dvojno krono, službo pa je izgubil po slabem začetku tega tekmovalnega obdobja. Z Mariborom je podpisal pogodbo do konca sezone 2026/27.

Đalović bi moral že v ponedeljek podpisati pogodbo in postati novi trener Maribora, a se je zadeva zapletla, kot so poročali številni slovenski mediji, med njimi tudi Ekipa in Večer.

Kot je poročala Ekipa, naj bi ena od vpletenih strani spremenila že dogovorjene pogoje v pogodbi. Kasneje so sporočili, da se bodo pogajanja nadaljevala v torek. Danes je Đalović vendarle podpisal pogodbo s 16-kratnimi slovenskimi prvaki.

Đalovićeva edina trenerska služba je bila prav pri Rijeki, pred tem pa je bil član strokovnega štaba v tem klubu in tudi pomočnik trenerja. Lani oktobra je nato prevzel vodenje moštva in ga popeljal do naslova hrvaškega prvaka ter pokalnega zmagovalca. Rijeka je igrala tudi v skupinskem delu konferenčne lige.

"Naredili bomo vse, da Maribor vrnemo tja, kamor spada"

"Zame je velika čast, veliko zadovoljstvo, da sem postal trener najtrofejnejšega kluba v Sloveniji. Skupaj s sodelavci bomo storili vse, da vrnemo Maribor na nekdanjo uspešno pot. Zahvaljujem se lastniku, predsedniku in direktorjem, ki so mi namenili priložnost. Menim, da bomo dobro sodelovali in nam bo uspelo doseči želene rezultate. Podpisali smo dvoletno pogodbo in pričakujem, da nam bodo v tem obdobju uspele velike zadeve. Nismo v dobrem položaju, Celjani so nam precej ušli, toda imamo dobre igralce in izjemne navijače, ki jih že ob tej priložnosti vabim, da bodo v soboto z nami. Storili bomo vse, kar je v naših močeh, da se dvignemo iz tekme v tekmo in pripeljemo Maribor tja, kamor spada," je v izjavi za javnost za klubsko spletno stran dejal Đalović.

"Storili bomo vse, kar je v naših močeh, da se dvignemo iz tekme v tekmo in pripeljemo Maribor tja, kamor spada." | Foto: Jure Banfi "Storili bomo vse, kar je v naših močeh, da se dvignemo iz tekme v tekmo in pripeljemo Maribor tja, kamor spada." Foto: Jure Banfi

Kratkoročni cilj stabilizacija, dolgoročni povezan s trofejami

Ob tem je dodal: "Maribor je bil vedno prepoznaven po agresivnosti, po teku, bojevitosti do zadnjega atoma moči. Poskušali bomo vrniti to držo, ki jo je Maribor imel in jo imajo radi navijači. Kratkoročni cilji so, da se čim prej stabiliziramo in vrnemo k vrhu. Dolgoročni cilji pa so, razumljivo, povezani s trofejami."

Prvi trening bo z ekipo opravil v torek popoldne, premiero na klopi pa bo imel v soboto v Ljudskem vrtu proti Muri.

Maribor trenutno na lestvici zaseda peto mesto z 11 osvojenimi točkami. Na vrhu je Celje s popolnim izkupičkom 21 točk po sedmih tekmah.

1. SNL nogomet NK Maribor NK Maribor Radomir Đalović
