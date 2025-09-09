Urugvajski nogometaš Luis Suarez bo moral zaradi nešportnega vedenja po koncu finalu ligaškega pokala v ZDA počivati še na treh tekmah lige MLS, odločitev vodstva lige povzema francoska tiskovna agencija AFP. Že pred tem je dobil prepoved igranja na šestih tekmah ligaškega pokala.

Luis Suárez appeared to spit on a Seattle staff member after the final whistle in the Leagues Cup Final 👀



🎥: @MLS pic.twitter.com/gCMLdbwDlC — FOX Soccer (@FOXSoccer) September 1, 2025

Osemintridesetletni napadalec Inter Miamija je po porazu proti Seattle Sounders (0:3) pljunil varnostnika nasprotne ekipe Gena Ramireza. Zapletel se je tudi v spor in prerivanje z nasprotnim igralcem Obedom Vargasom.

Disciplinski sodnik je nogometašu najprej odredil šest tekmi suspenza za ligaški pokal, zdaj je prejel še suspenz za nastope v ligi.

Suarez se je za svoje dejanje sicer javno opravičil na družbenih omrežjih. "To je bil trenutek velike napetosti, ko se takoj po tekmi zgodijo stvari, ki se ne bi smele. Ampak to ne opravičuje mojega odziva. Bilo je narobe in iskreno mi je žal," je zapisal.

Suarez ni prvič jasno pokazal, da težko prenaša poraze. Leta 2014 je na svetovnem prvenstvu na tekmi proti Italiji ugriznil Giorgia Chiellinija, grizenja, nešportnega obnašanja in tudi kazni, pa ni manjkalo niti pred tem.

Soigralec Suareza pri Inter Miamiju Sergio Busquets je prav tako dobil prepoved nastopov v pokalu. Hladil se bo dve tekmi, še en član Interja Tomas Aviles pa je prejel tri tekme prepovedi. Tudi na drugi strani je član trenerskega štaba Seattla Steven Lenhart prejel pet tekem prepovedi.

