Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
9. 9. 2025,
8.37

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nogomet MLS Luis Suarez

Torek, 9. 9. 2025, 8.37

28 minut

Luis Suarezu še tri tekmi prepovedi v ligi MLS #video

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Luis Suarez | Luis Suarez | Foto Reuters

Luis Suarez

Foto: Reuters

Urugvajski nogometaš Luis Suarez bo moral zaradi nešportnega vedenja po koncu finalu ligaškega pokala v ZDA počivati še na treh tekmah lige MLS, odločitev vodstva lige povzema francoska tiskovna agencija AFP. Že pred tem je dobil prepoved igranja na šestih tekmah ligaškega pokala.

Osemintridesetletni napadalec Inter Miamija je po porazu proti Seattle Sounders (0:3) pljunil varnostnika nasprotne ekipe Gena Ramireza. Zapletel se je tudi v spor in prerivanje z nasprotnim igralcem Obedom Vargasom.

Disciplinski sodnik je nogometašu najprej odredil šest tekmi suspenza za ligaški pokal, zdaj je prejel še suspenz za nastope v ligi.

Suarez se je za svoje dejanje sicer javno opravičil na družbenih omrežjih. "To je bil trenutek velike napetosti, ko se takoj po tekmi zgodijo stvari, ki se ne bi smele. Ampak to ne opravičuje mojega odziva. Bilo je narobe in iskreno mi je žal," je zapisal.

Suarez ni prvič jasno pokazal, da težko prenaša poraze. Leta 2014 je na svetovnem prvenstvu na tekmi proti Italiji ugriznil Giorgia Chiellinija, grizenja, nešportnega obnašanja in tudi kazni, pa ni manjkalo niti pred tem.

Soigralec Suareza pri Inter Miamiju Sergio Busquets je prav tako dobil prepoved nastopov v pokalu. Hladil se bo dve tekmi, še en član Interja Tomas Aviles pa je prejel tri tekme prepovedi. Tudi na drugi strani je član trenerskega štaba Seattla Steven Lenhart prejel pet tekem prepovedi.

Preberite še:

Lan Jovanović
Sportal Jovanović zapustil Aluminij, ta pripeljal nova vratarja
tunizijska nogometna reprezentanca
Sportal Velika zmaga Tunizijcev!
pretep ita u13 thumb
Sportal Nasprotnikov oče pretepel mladega vratarja, Donnarumma 13-letnika povabil na priprave #video
nogomet MLS Luis Suarez
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.