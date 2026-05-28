STA

Četrtek,
28. 5. 2026,
15.14

Četrtek, 28. 5. 2026, 15.14

Strelstvo, svetovni pokal, München

Markoja napredoval na osrednjo tekmo v Münchnu

Robi Markoja | Robert Markoja se je prebil na petkovo osrednjo tekmo v olimpijski disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov. | Foto Aleš Fevžer

Robert Markoja se je prebil na petkovo osrednjo tekmo v olimpijski disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov.

Slovenski strelec Robi Markoja se je na svetovnem pokalu v Münchnu prek današnje izločilne tekme prebil na petkovo osrednjo tekmo v olimpijski disciplini malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov. Dvainpetdesetletni Prekmurec je v bavarski prestolnici zadel 579 krogov, od tega 198 v ležečem, 192 v klečečem in 189 v stoječem položaju.

V izločilnem delu tekmovanja je zmagal Norvežan Jon-Hermann Hegg s 595 krogi (po 199 leže in kleče ter 197 stoje).

Na strelsko črto je stopila tudi Urška Kuharič. V disciplini zračna puška 10 metrov je zasedla 98. mesto, potem ko je zadela 623,9 kroga.

Na kvalifikacijski tekmi je bila najboljša Kitajka Wang Zifei s 637,1 kroga, v finalu osmih najboljših strelk pa Srbkinja Anđelija Stevanović s 252,3 kroga. Na zmagovalni oder sta stopili še Japonka Misaki Nobata (252,0) in Wang (231,1).

V petek bosta poleg Markoje nastopili še Manja Slak in Anja Prezelj v disciplini zračna pištola 10 metrov.

