Pred prihodom nove vlade odstopili še trije državni sekretarji

Pred nastopom nove desne vlade pod vodstvom Janeza Janše so odstopili še trije državni sekretarji – Marko Koprivc s kohezijskega ministrstva, Maša Žagar s kmetijskega in Janja Zupančič z ministrstva za vzgojo in izobraževanje. S koncem maja bo prenehala tudi funkcija državnega sekretarja Danijela Levičarja, ki je bil odgovoren za projekt Jek 2.

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je na podlagi odstopnih izjav tako danes vse tri državne sekretarje razrešila.

Kot so zapisali v sporočilu po vladni seji, je Koprivc ministru za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandru Jevšku odstopno izjavo za razrešitev s funkcije državnega sekretarja podal zaradi osebnih razlogov. S položaja, ki ga je zasedal ves mandat, bo razrešen z 31. majem.

Vlada se je seznanila tudi z odstopom Maše Žagar s funkcije državne sekretarke v ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Funkcija, ki jo je nastopila 1. maja lani, ji bo prenehala 28. maja. Janja Zupančič je bila na položaj državne sekretarke na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje medtem imenovana 8. oktobra 2024, vlada pa jo je danes razrešila, potem ko je ministru Vinku Logaju podala odstopno izjavo.

Tudi o projektu Jek 2

Odhajajoča vlada je obenem danes ugotovila, da bo državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Danijel Levičar, ki je bil zadolžen za koordinacijo projekta nove nuklearke v Krškem (Jek 2) z opravljanjem nalog prenehal 31. maja.

Ob tem se je seznanila s končnim poročilom o delovanju delovne skupine vlade za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu Jek 2 za obdobje september 2023 – april 2026, ki je delovala v kabinetu premierja Roberta Goloba. Kot so zapisali, so bili v času delovanja delovne skupine vzpostavljeni ključni postopki, strokovne podlage in mehanizmi medresorske koordinacije za pripravo projekta do sprejema končne investicijske odločitve, ki je predvidena do konca leta 2028.

Delovna skupina je izvedla 22 rednih in eno dopisno sejo ter sprejela 133 sklepov, pri čemer je bila velika večina tudi izvedenih.

V ospredju nadaljnjih aktivnosti ostajajo umeščanje projekta v prostor, priprava finančne konstrukcije, izbor dobavitelja reaktorske tehnologije, priprava posebnega zakona za Jek 2 in ustanovitev projektne družbe za vodenje te največje načrtovane investicije v zgodovini samostojne države.

Pomembno bo tudi usklajevanje z Evropsko komisijo glede postopkov državne pomoči, priprava regionalnega razvojnega zakona za regijo Posavje ter nadaljnja krepitev kadrovskih in institucionalnih zmogljivosti države na področju jedrske energije, so še zapisali v kabinetu predsednika vlade.