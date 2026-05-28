ŽNK Mura Nona Vladimir Kokol

Četrtek, 28. 5. 2026, 14.47

1 ura, 1 minuta

Ženski nogomet

Slovenske prvakinje kmalu po slavju ostale brez trenerja

Vladimir Kokol, Mura Nona | Vladimir Kokol se po zgodovinskih uspehih poslavlja od Fazanerije. | Foto Jure Banfi/alesfevzer.com

Nogometašice Mure None so pred dobrim tednom dni v Celju osvojile dvojno slovensko krono, zdaj pa so ostale brez trenerja. Od Prekmurk se po dveh letih in pol poslavlja Vladimir Kokol. Pod njegovim vodstvom so osvojile tri naslove državnih prvakinj in dve pokalni lovoriki, v ligi prvakinj pa so se prebile do osmine finala, kar je največji mednarodni uspeh kluba.

"Z današnjim dnem se zaključuje sodelovanje z Vladimirjem Kokolom, s katerim smo spisali najuspešnejše obdobje v zgodovini Mure None. Ob tej priložnosti se mu iskreno zahvaljujemo za vse, kar je dal ženskemu nogometu v Murski Soboti, za njegov trud in predanost. Želimo mu vse najboljše v nadaljevanju kariere," so zapisali v taboru slovenskih prvakinj.

Kdo bo na klopi zamenjal nekdanjega nogometaša, ki je zbral tudi 12 nastopov za slovensko reprezentanco, poleg Murinega pa je oblekel tudi drese obeh najboljših slovenskih klubov, Maribora in Olimpije, s slednjo je leta 2003 osvojil pokalni naslov, pa zaenkrat niso sporočili.

