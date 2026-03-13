Prehodna obutev za pomlad, ki jo bo to sezono nosila vsa družina

Foto: Mass

To je čas, ko se vrstijo maturantski plesi, valete, poroke in prva pomladna praznovanja na prostem. Z novo sezono prav tako pride tudi želja po osvežitvi garderobe in čevlji so tisti kos, s katerim lahko najhitreje poskrbimo za svež veter v modnih kombinacijah. Prav zato je prehodna obutev eden ključnih kosov garderobe v tem delu leta. Čevlji morajo biti dovolj lahki za toplejše dni, hkrati pa zagotoviti oporo pri različnih aktivnostih in biti še vedno primerni za hladnejša jutra ali večere. V trgovinah Mass že najdete nove kolekcije ženske, moške in otroške obutve, ki je primerna tudi za prehodne dni. Letos modni trendi stavijo na modele, ki združujejo funkcionalnost in stil, zato lahko prehodni čevlji brez težav postanejo pomemben del vsakodnevnega stajlinga ne glede na to, ali jih nosimo za v službo, na sprehod ali praznovanje.

Superge, ki združujejo stil in udobje

Ko govorimo o prehodni obutvi, so superge še vedno prva izbira mnogih. So dovolj udobne za vsakdan, hkrati pa dovolj vsestranske, da jih lahko vključimo v skoraj vsak stajling.

Letos so še posebej v ospredju superge z nizkim podplatom, ki v pomladne kombinacije prinašajo subtilen retro pridih. Takšne modele v trgovinah Mass najdemo pri znamkah Adidas, Replay, Victoria, Steve Madden in Creator, s katerimi lahko ustvarimo eleganten, a sproščen videz.

Če prisegate na nekoliko bolj športno estetiko, ostajajo zelo priljubljene tudi ženske in moške superge New Balance , ki združujejo retro tekaški videz in udobje za vsakodnevno nošenje. Prav zato jih pogosto videvamo tako v urbanih modnih kombinacijah kot tudi v sproščenih poslovnih stajlingih. Za vse, ki želijo še več udobja, so odlična izbira Skechers superge, zlasti modeli s tehnologijo Slip-ins, ki omogoča obuvanje brez sklanjanja, ali modeli z mehkim oblazinjenjem, ki zagotavljajo prijeten korak tudi ob daljših sprehodih.

Za službo, kosilo ali večerni sprehod: mokasini in balerinke

Pomlad prinaša tudi več priložnosti za nekoliko bolj urejen videz. V takšnih trenutkih pridejo v ospredje mokasini in balerinke , ki ostajajo ena najbolj elegantnih izbir prehodne obutve. Med najbolj priljubljenimi modeli letošnje sezone so mokasini iz semiša, ki delujejo mehko in prefinjeno. Znamka Tamaris ponuja široko paleto takšnih modelov, od klasičnih črnih različic do toplih rjavih ali zlatih odtenkov. Za nekoliko bolj ženstven videz pa so odlična izbira balerinke s paščki, ki so se letos vrnile med glavne modne trende. Lahkotna silhueta in minimalistični detajli ustvarjajo eleganten videz, primeren tako za vsak dan kot tudi za posebne priložnosti.

Obutev za različne aktivnosti

Pomlad je tudi čas, ko se pogosteje odpravimo na izlet ali daljši sprehod v naravo. Pri takšnih aktivnostih je pomembno, kakšne pohodniške čevlje ali superge izberemo, saj morajo poleg privlačnega videza zagotoviti tudi več stabilnosti, udobja in blaženja. Odlična izbira je obutev Skechers , ki je znana po udobju in lahkotni konstrukciji. Modeli z mehkim oblazinjenjem omogočajo udoben korak tudi pri daljših razdaljah, zato so priljubljeni tako med ženskami kot tudi med moškimi, robustnejši podplat pa poskrbi, da nam v njih ne drsi. Podobno priljubljene so tudi superge New Balance, ki združujejo športno funkcionalnost in sodoben videz. Zaradi nekoliko bolj robustnega podplata so idealne za daljše sprehode, raziskovanje mest ali aktivne konce tedna v naravi. Pri otrocih pa so za izlete in igro na prostem najbolj praktični otroški čevlji znamk Adidas, Puma ali Skechers, ki ponujajo dobro oporo stopalu in dovolj lahkotnosti za brezskrbno gibanje. Modeli z ježki ali elastičnimi vezalkami omogočajo hitro obuvanje, kar je pri mlajših otrocih še posebej priročno.

Elegantna obutev za posebne pomladne priložnosti

Pomlad in začetek poletja prinašata tudi številne posebne dogodke, od maturantskih plesov, valete in porok do slavnostnih večerij ali družinskih praznovanj. Takšne priložnosti zahtevajo nekoliko bolj elegantno obutev , ki dopolni svečani videz, hkrati pa omogoča dovolj udobja za več ur druženja in plesa. Med ženskimi modeli tudi letos izstopajo klasični salonarji, ki ostajajo brezčasen simbol elegance. V ospredju so čiste linije, nežni odtenki in minimalistični detajli, ki ustvarjajo prefinjen videz. Poleg klasičnih modelov so priljubljeni tudi polsandali s peto, ki delujejo nekoliko lahkotneje in so odlična izbira za toplejše pomladne večere. Takšni čevlji se lepo podajo k večernim oblekam, elegantnim kostimom ali preprostim midi oblekam. Tudi moška garderoba v tem času zahteva nekoliko bolj formalno obutev. Elegantni moški čevlji , kot so klasični usnjeni modeli ali bolj sproščeni mokasini, ostajajo nepogrešljivi pri bolj formalnih priložnostih. Znamke, kot so Bugatti, Gant ali Tommy Hilfiger, ponujajo modele v temnorjavih ali črnih odtenkih, ki jih lahko kombiniramo z obleko ali bolj elegantnim poslovnim stajlingom.

Moška obutev za pomlad: sproščen stil, ki deluje

Tudi moška garderoba v prehodni sezoni temelji predvsem na praktičnosti in udobju. Med najbolj priljubljenimi modeli ostajajo modne in casual superge , ki jih lahko brez težav nosimo tako za v službo kot v prostem času. Znamke, kot so Gant, Bugatti, Tommy Hilfiger ali Rieker, ponujajo modele v nevtralnih odtenkih, črni, temnomodri, sivi ali rjavi, ki jih je preprosto kombinirati z različnimi stili oblačil. Poleg superg so za pomlad zelo priljubljeni tudi moški mokasini, ki predstavljajo nekoliko bolj eleganten, a še vedno sproščen izbor obutve. Pri teh modelih letos prevladuje semiš, ki obutvi doda mehkejši in bolj prefinjen videz, hkrati pa ohranja sproščen značaj. Semiš mokasini v rjavih, bež ali temnomodrih odtenkih se lepo podajo tako k elegantnejšim hlačam kot tudi h kavbojkam. Prav zato so eden tistih modelov, ki jih moški zlahka vključijo v svojo garderobo, so dovolj elegantni za službo, a hkrati dovolj sproščeni za prosti čas.

Otroška obutev za pomladne dogodivščine

Pomlad je za otroke čas igre na prostem, zato mora biti otroška obutev še posebej prilagojena gibanju. Najbolj priljubljena izbira v trgovinah Mass ostajajo otroške superge, ki zagotavljajo stabilnost, zračnost in udobje pri vsakodnevni igri. Znamke, kot so Adidas, Puma, Replay, Converse in Skechers, ponujajo modele, ki združujejo športni videz in praktičnost.

Starši pogosto posegajo po modelih z ježki ali enostavnim zapenjanjem, ki otrokom omogočajo hitro obuvanje. Poleg tega so številne otroške superge oblikovane kot mini različice priljubljenih modelov za odrasle, kar otrokom omogoča, da sledijo trendom na svoj način. Ker pa je pomlad tudi čas muhastih vremenskih razmer, ko se sončni dnevi hitro izmenjajo z dežjem, je dobro imeti pri roki tudi vodoodbojno ali nepremočljivo obutev. Takšni čevlji so odlična izbira za vrtec ali šolo, saj ohranjajo otroška stopala suha tudi v deževnih dneh. Hkrati so dovolj lahki in udobni za vsakodnevno nošenje, zato otroci v njih brez skrbi raziskujejo luže, igrišča in pomladne poti.