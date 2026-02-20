Toplejši dnevi se bližajo in z njimi tudi modni kosi, ki bodo kraljevali to pomlad. Med njimi so balerinke, ki iz mode pravzaprav nikoli zares ne izginejo, temveč vsako sezono dobijo svežo podobo. Tokrat jih bomo videvali v usnjenih in satenastih različicah ter v modelih s paščkom in izrazito pentljo na sprednjem delu. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo vodnik, ki vam bo pomagal pri izbiri popolnih spomladanskih balerink.

Usnjene balerinke

Usnjene balerinke ostajajo najbolj brezčasna izbira, saj delujejo prefinjeno, urejeno in so hkrati dovolj praktične za vsak dan. Letos bodo v ospredju mehke črne, rjave in svetle bež različice z zaobljenim ali rahlo koničastim sprednjim delom, ki jih lahko kombinirate s kavbojkami ravnega kroja, klasičnimi hlačami ali lahkotno obleko, da ustvarite videz, ki je eleganten, a še vedno sproščen.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Balerinke iz satena

Satenaste balerinke prinašajo nežnost in romantičen pridih, saj material ustvari mehak, rahlo sijoč učinek, ki celotnemu videzu doda eleganco. Najlepše se podajo k midi krilom, lahkim hlačam ali minimalističnim kombinacijam, kjer pride njihova tekstura še bolj do izraza.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Balerinke s paščkom

Model s tankim paščkom čez nart bo letos ena najopaznejših različic, saj združuje klasičnost in rahlo igrivost, hkrati pa poskrbi za boljši oprijem in udobje. Odlično se podajo h krilom, krajšim hlačam ali nogavicam za urejen, estetski videz, ki deluje premišljeno in moderno.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Balerinke s pentljo

Balerinke s pentljo na sprednjem delu ostajajo simbol klasične ženstvenosti, saj so preproste, a hkrati dovolj posebne, da popestrijo vsak stajling. Nosite jih lahko h kavbojkam, lanenim hlačam ali lahkotnim oblekam, njihova prednost pa je prav v tem, da dodajo nežen poudarek brez pretirane vpadljivosti.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Preberite še: