Kako skrbeti za kašmir? Tako bo vaš najlepši pulover ostal popoln.

Kašmir velja za eno najbolj prestižnih naravnih vlaken in je del mnogih luksuznih oblačil, vendar njegova izjemna mehkoba in toplina zahtevata premišljeno ravnanje. Gre za material, ki se ob napačni negi hitro poškoduje, izgubi obliko in eleganten videz, zato je razumevanje pravilnega vzdrževanja ključno za njegovo dolgo življenjsko dobo. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako ga pravilno negovati.

Zakaj je kašmir tako občutljiv material?

Kašmir je pridobljen iz fine poddlake kašmirskih koz, zaradi česar so vlakna izjemno tanka, lahka in občutljiva. Prav ta struktura omogoča toplino brez teže, hkrati pa pomeni manjšo odpornost na toploto, trenje in agresivna čistila. Kašmir se zato hitreje sprime, skrči ali izgubi mehkobo, če z njim ravnamo enako kot z volno ali bombažem.

Foto: Shutterstock

Kako pogosto je kašmir sploh treba prati?

Ena največjih napak pri negi kašmirja je prepogosto pranje. Kašmir ima naravno sposobnost samoočiščevanja in ne zadržuje neprijetnih vonjav. V večini primerov zadostuje, da oblačilo po nošenju prezračite. Pranje je priporočljivo šele po večkratni uporabi, razen če je oblačilo dejansko umazano.

Pravilni koraki pranja kašmirja

Pri pranju kašmirja je ključna nežnost in potrpežljivost.

Uporabite mlačno vodo in blag detergent za občutljiva vlakna,

oblačilo potopite v vodo in ga nežno premikajte brez drgnjenja,

pustite, da se namaka nekaj minut,

sperite z vodo enake temperature,

oblačila nikoli ne ožemajte ali zvijajte.

Foto: Shutterstock

Sušenje brez izgube oblike

Nepravilno sušenje je eden glavnih razlogov za uničen kašmir.

Oblačilo nežno stisnite, da odstranite odvečno vodo,

položite ga na čisto brisačo in zvijte, da vpije vlago,

razgrnite ga na ravno površino,

oblikujte v prvotno silhueto,

sušite stran od sonca in virov toplote.

Shranjevanje, ki podaljša življenjsko dobo

Kašmir je treba pred shranjevanjem vedno oprati ali vsaj osvežiti, saj ostanki telesnih maščob privabljajo molje in slabijo vlakna.

Shranjujte ga zloženega, ne obešenega,

izberite suh in zračen prostor,

uporabite naravno zaščito proti moljem,

občasno ga prezračite.

Foto: Shutterstock

Kako ohraniti gladek in urejen videz

Muckanje je naravna lastnost kašmirja in ni znak slabe kakovosti. Nastane zaradi trenja med vlakni.

Uporabljajte poseben glavnik ali odstranjevalec muck,

vedno ravnajte nežno in brez pritiskanja,

odstranjujte mucke le na suhem oblačilu.

Kašmir zahteva več pozornosti kot večina drugih materialov, vendar se pravilna nega dolgoročno obrestuje. Oblačilo ostane mehko, elegantno in brezčasno, vi pa ohranite razkošen kos garderobe, ki vas lahko spremlja vrsto let.

