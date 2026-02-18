Tako je Jelena Đoković ustvarila brezčasno pomladno eleganco

Jelena Đoković je mnogim že dobro znana, ne le kot žena slavnega teniškega igralca, temveč tudi po svojem dovršenem in nadvse elegantnem slogu. Tokrat je na družbenih omrežjih delila stajling z modne revije znamke Lacoste, katere ambasador je njen mož. Takšna kombinacija je popolna izbira za pomladne dni, v nadaljevanju pa vam razkrivamo, kako lahko ta videz poustvarite sami.

Krilo v bež ali beli barvi

Osnova videza je svetlo krilo v bež ali beli barvi. Lahko izberete hlačno minikrilo, ki deluje primerno tako za dnevne kot večerne priložnosti. Ključno je, da kroj lepo pade ob telesu in ne deluje preveč oprijeto. Nevtralni toni bodo poskrbeli za občutek svežine, lahkotnosti in urejenosti, ravno takšna barvna paleta pa je idealna za pomlad, saj poudari naravno eleganco in omogoča preprosto kombiniranje z drugimi kosi.

Ohlapen suknjič v podobnem odtenku

Suknjič v podobnem, rahlo svetlejšem ali temnejšem tonu ustvari prefinjen videz. Ohlapnejši kroj doda sodobno noto in sproščenost, hkrati pa ohranja eleganco. Takšna kombinacija deluje samozavestno in premišljeno. Če želite poudariti pas, lahko dodate še tanek pas v nevtralni barvi, vendar naj celoten vtis ostane minimalističen.

Bela majica ali srajca z ovratnikom

Pod suknjičem lahko nosite preprosto belo majico ali klasično srajco z ovratnikom. Majica deluje bolj sproščeno in urbano, medtem ko srajca celoten videz dodatno povzdigne. Bela barva osvetli obraz ter ustvari čist in urejen vtis.

Torbica v svetlih odtenkih z drzno noto

Poseben poudarek pri videzu Jelene Đoković je namenjen torbici. Na fotografiji je videti, kot da nosi dve torbici hkrati. Ena je večja in nevtralna, druga manjša in bolj opazna, v zeleni barvi. Ta kombinacija deluje drzno, a še vedno prefinjeno. Zelena torbica vnese barvni poudarek, ki popestri umirjeno paleto bež in belih tonov, vendar ne povozi elegance.

