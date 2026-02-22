V Severni Ameriki so nogometaši začeli tekmovanje v ligi MLS. Letos v njej nastopata dva Slovenca, David Brekalo v dresu Orlanda, Žan Kolmanič pa v dresu Austina. Njuni uvodni tekmi rezultatsko nista bili najbolj uspešni, Orlando je doma z 1:2 izgubil proti rdečim bikom iz New Yorka, Austin pa se je z Minnesoto razšel z izidom 2:2.

Oba Slovenca sta odigrala vseh 90 minut in sodnikov podaljšek, v njem je Orlando z golom Tiaga znižal zaostanek, ki si ga je po zadetkih Juliana Halla pridelal v prvem polčasu. Austin pa je bil v zadnjih minutah ob zmago, Kelvin Yeboah je namreč izenačil v 90. minuti.

Branilec naslova, Inter Miami, za katerega igra argentinski zvezdnik Lionel Messi, je sezono začel s porazom. S 3:0 ga je ugnal Los Angeles, v katerem je zvezdnik Južnokorejec Son Heung-min. Messi se ni izkazal, očitno se je poznalo, da zadnje dneve zaradi poškodbe ni normalno treniral.