STA

Nedelja,
22. 2. 2026,
10.00

tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva MLS Žan Kolmanič David Brekalo

Nedelja, 22. 2. 2026, 10.00

Začetek nove sezone MLS

David Brekalo začel s porazom, Žan Kolmanič z remijem

STA

David Brekalo | Foto Reuters

Foto: Reuters

V Severni Ameriki so nogometaši začeli tekmovanje v ligi MLS. Letos v njej nastopata dva Slovenca, David Brekalo v dresu Orlanda, Žan Kolmanič pa v dresu Austina. Njuni uvodni tekmi rezultatsko nista bili najbolj uspešni, Orlando je doma z 1:2 izgubil proti rdečim bikom iz New Yorka, Austin pa se je z Minnesoto razšel z izidom 2:2.

Atletico Madrid
Sportal Real si je privoščil spodrsljaj, slab začetek, dober konec Oblakovih

Oba Slovenca sta odigrala vseh 90 minut in sodnikov podaljšek, v njem je Orlando z golom Tiaga znižal zaostanek, ki si ga je po zadetkih Juliana Halla pridelal v prvem polčasu. Austin pa je bil v zadnjih minutah ob zmago, Kelvin Yeboah je namreč izenačil v 90. minuti.

Branilec naslova, Inter Miami, za katerega igra argentinski zvezdnik Lionel Messi, je sezono začel s porazom. S 3:0 ga je ugnal Los Angeles, v katerem je zvezdnik Južnokorejec Son Heung-min. Messi se ni izkazal, očitno se je poznalo, da zadnje dneve zaradi poškodbe ni normalno treniral.

Manchester City
Sportal Man City se je približal Arsenalu, Bijol v končnici ostal brez velike zmage
tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva MLS Žan Kolmanič David Brekalo
