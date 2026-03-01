Milosavljević zavrnil možnost vplivanja vlade na izbris profila vplivneža na družbenem omrežju

Profesor novinarstva na ljubljanski fakulteti za družbene vede Marko Milosavljević je danes v oddaji Politično na TVS dejal, da aktivnosti za identifikacijo širjenja dezinformacij na spletnih platformah v luči parlamentarnih volitev potekajo. Zavrnil je možnost vplivanja slovenske vlade na izbris profila spletnega vplivneža na Instagramu.

Kot je v oddaji na Televiziji Slovenija (TVS) dejal Marko Milosavljević, je jasno, da bodo vsake volitve v Evropi prej ali slej tarča dezinformacijskih kampanj. Poudaril je, da to niso naključne kampanje, temveč strateško in dolgoročno plasiranje dezinformacij."V Sloveniji bomo gotovo v naslednjem mesecu priča tudi temu, ravno zato pa mislim, da že potekajo tudi določene aktivnosti, ko gre za vprašanje platform, ko gre za vprašanje različnih drugih oblik komunikacijskih varnosti," je dodal.

O izbrisu Repićevega profila na Instagramu

Milosavljević je komentiral tudi izbris profila spletnega vplivneža Aleksandra Repića na Instagramu. Poudaril je, da je iz prakse in politike družbe Meta, ki upravlja Instagram, jasno, da "te platforme izredno redko in nerade brišejo popularne profile". Povedal je, da izbris Repićevega profila nakazuje na to, da je platforma sama ugotovila, da je prišlo do določenih kršitev njihovih politik.

Direktor urada vlade za informacijsko varnost Uroš Svete v oddaji Politično ni želel komentirati, ali so bili nedavni kibernetski napadi na vladne profile poskus vmešavanja tujih držav v slovenske državnozborske volitve, saj glede tega še vedno poteka preiskava. Ob tem je opozoril da kibernetski prostor sega onkraj meja Republike Slovenije in ga kot takega varujejo v celoti, vključno z družbenimi omrežji in vsebinami na oblakih, ki se nahajajo na tujih strežnikih.

Kdaj je kibernetski napad težava za nacionalno varnost

Svete je dejal tudi, da "ni vsak kibernetski incident ali dogodek tudi stvar nacionalne varnosti, kar nas jasno navdaja s tem, da moramo vsako tovrstno dogajanje preiskati in šele potem jasno na osnovi več informacij ugotoviti, ali je šlo za to". Kibernetski napad je po njegovih besedah za nacionalno varnost problem, ko ogroža celovitost, zaupnost in dostopnost podatkov.

Ocenil je, da je dovzetnost neke države za ranljivost v primeru kibernetskih napadov odvisna od zrelosti uporabnikov. Hkrati je opozoril, da je današnji politični in geostrateški prostor izrazito ukoreninjen v kibernetski del, ki je od političnega prostora neločljiv.

Svete je ob tem zagotovil, da bodo "storili vse, da bo sam postopek in tudi proces volitev potekal tako kot mora in da legitimnost in legalnost volitev ne bosta ogrožena". Pozval je tudi k previdnosti državljank in državljanov pri uporabi digitalne tehnologije.