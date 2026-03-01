Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Nedelja,
1. 3. 2026,
21.35

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Instagram Aleksander Repić Uroš Svete Marko Milosavljević

Nedelja, 1. 3. 2026, 21.35

14 minut

Milosavljević zavrnil možnost vplivanja vlade na izbris profila vplivneža na družbenem omrežju

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Marko Milosavljević | Milosavljević pravi, da izbris Repićevega profila nakazuje na to, da je platforma sama ugotovila, da je prišlo do določenih kršitev njihovih politik. | Foto STA

Milosavljević pravi, da izbris Repićevega profila nakazuje na to, da je platforma sama ugotovila, da je prišlo do določenih kršitev njihovih politik.

Foto: STA

Profesor novinarstva na ljubljanski fakulteti za družbene vede Marko Milosavljević je danes v oddaji Politično na TVS dejal, da aktivnosti za identifikacijo širjenja dezinformacij na spletnih platformah v luči parlamentarnih volitev potekajo. Zavrnil je možnost vplivanja slovenske vlade na izbris profila spletnega vplivneža na Instagramu.

Kot je v oddaji na Televiziji Slovenija (TVS) dejal Marko Milosavljević, je jasno, da bodo vsake volitve v Evropi prej ali slej tarča dezinformacijskih kampanj. Poudaril je, da to niso naključne kampanje, temveč strateško in dolgoročno plasiranje dezinformacij."V Sloveniji bomo gotovo v naslednjem mesecu priča tudi temu, ravno zato pa mislim, da že potekajo tudi določene aktivnosti, ko gre za vprašanje platform, ko gre za vprašanje različnih drugih oblik komunikacijskih varnosti," je dodal.

O izbrisu Repićevega profila na Instagramu

Milosavljević je komentiral tudi izbris profila spletnega vplivneža Aleksandra Repića na Instagramu. Poudaril je, da je iz prakse in politike družbe Meta, ki upravlja Instagram, jasno, da "te platforme izredno redko in nerade brišejo popularne profile". Povedal je, da izbris Repićevega profila nakazuje na to, da je platforma sama ugotovila, da je prišlo do določenih kršitev njihovih politik.

Aleksander Repić Nepridiprav
Novice Primer Repić: Zasegli drogo, pištolo in 50 elektronskih naprav #video

Direktor urada vlade za informacijsko varnost Uroš Svete v oddaji Politično ni želel komentirati, ali so bili nedavni kibernetski napadi na vladne profile poskus vmešavanja tujih držav v slovenske državnozborske volitve, saj glede tega še vedno poteka preiskava. Ob tem je opozoril da kibernetski prostor sega onkraj meja Republike Slovenije in ga kot takega varujejo v celoti, vključno z družbenimi omrežji in vsebinami na oblakih, ki se nahajajo na tujih strežnikih.

Kdaj je kibernetski napad težava za nacionalno varnost

Svete je dejal tudi, da "ni vsak kibernetski incident ali dogodek tudi stvar nacionalne varnosti, kar nas jasno navdaja s tem, da moramo vsako tovrstno dogajanje preiskati in šele potem jasno na osnovi več informacij ugotoviti, ali je šlo za to". Kibernetski napad je po njegovih besedah za nacionalno varnost problem, ko ogroža celovitost, zaupnost in dostopnost podatkov.

Anže Logar
Novice Anže Logar v bran izsiljevalcu Repiću

Ocenil je, da je dovzetnost neke države za ranljivost v primeru kibernetskih napadov odvisna od zrelosti uporabnikov. Hkrati je opozoril, da je današnji politični in geostrateški prostor izrazito ukoreninjen v kibernetski del, ki je od političnega prostora neločljiv.

Svete je ob tem zagotovil, da bodo "storili vse, da bo sam postopek in tudi proces volitev potekal tako kot mora in da legitimnost in legalnost volitev ne bosta ogrožena". Pozval je tudi k previdnosti državljank in državljanov pri uporabi digitalne tehnologije.

Aleksander Repić Nepridiprav
Novice Aretacija znanega slovenskega vplivneža: to so zadnje informacije policije
Janez Janša, Aleksander Repić
Novice Podporniki SDS in Nova24TV v bran vplivnežu z zaporniško preteklostjo
Instagram Aleksander Repić Uroš Svete Marko Milosavljević
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.