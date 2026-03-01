Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K.

Nedelja,
1. 3. 2026,
9.39

izsiljevanje prepoved Instagram Aleksander Repić

Nedelja, 1. 3. 2026, 9.39

Vplivnežu Aleksandru Repiću izbrisali profil na Instagramu

D.K.

Aleksander Repić Nepridiprav | Foto Instagram/posnetek zaslona

Foto: Instagram/posnetek zaslona

Slovenskemu vplivnežu Aleksandru Repiću, znanemu pod vzdevkom "nepridiprav", je družbeno omrežje Instagram izbrisalo oba profila in mu trajno prepovedalo uporabo platforme. Repić je novico potrdil na omrežju X, kjer je zapisal, da so mu "oba profila dokončno zbrisali" in da je "zabave konec".

Aleksander Repić je bil v teh dneh v središču javne pozornosti predvsem zaradi dogajanja, povezanega z nedavnim spletnim napadom na Instagram profila stranke Gibanja Svoboda in predsednika vlade Roberta Goloba. Policija ga je v torek zaradi poskusa izsiljevanja pridržala na brniškem letališču, a ga še isti dan izpustila. Po opravljeni hišni preiskavi so mu zasegli več elektronskih naprav, pa tudi orožje in droge.

Aleksander Repić Nepridiprav
Repić je bil sicer v preteklosti že obsojen zaradi kaznivih dejanj, in sicer na pogojno zaporno kazen zaradi sodelovanja pri požaru kolibe, zapor pa ga je doletel, ko je v trgovini z nožem zabodel varnostnika.

Aleksander Repić Nepridiprav
