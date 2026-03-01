Vplivnežu Aleksandru Repiću izbrisali profil na Instagramu

Slovenskemu vplivnežu Aleksandru Repiću, znanemu pod vzdevkom "nepridiprav", je družbeno omrežje Instagram izbrisalo oba profila in mu trajno prepovedalo uporabo platforme. Repić je novico potrdil na omrežju X, kjer je zapisal, da so mu "oba profila dokončno zbrisali" in da je "zabave konec".

Aleksander Repić je bil v teh dneh v središču javne pozornosti predvsem zaradi dogajanja, povezanega z nedavnim spletnim napadom na Instagram profila stranke Gibanja Svoboda in predsednika vlade Roberta Goloba. Policija ga je v torek zaradi poskusa izsiljevanja pridržala na brniškem letališču, a ga še isti dan izpustila. Po opravljeni hišni preiskavi so mu zasegli več elektronskih naprav, pa tudi orožje in droge.

Zakaj je Repić dobil prepoved uporabe Instagrama, ni jasno. Instagram pa takšne sankcije običajno izreče zaradi ponavljajočih se kršitev pravil skupnosti. Med drugim zaradi sovražnega govora, nasilnih vsebin, nadlegovanja, lažnih profilov ali promocije nedovoljenih izdelkov.

Repić je bil sicer v preteklosti že obsojen zaradi kaznivih dejanj, in sicer na pogojno zaporno kazen zaradi sodelovanja pri požaru kolibe, zapor pa ga je doletel, ko je v trgovini z nožem zabodel varnostnika.