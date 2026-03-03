Vojna na Bližnjem vzhodu je močno zarezala tudi v vsakdan Slovencev, ki živijo v Katarju. Med njimi je Tomi Jagarinec, ki že vrsto let živi v Dohi. Iz prve roke nam je opisal, kako trenutno poteka življenje v Katarju. Kot nam je zaupal, ni niti malo prijetno, ko na telefon prispe sporočilo, da so na poti rakete.

V zadnjih dneh beremo zgodbe zaskrbljenih Slovencev, ki so obstali na Bližnjem vzhodu. Nekaj jih je tudi v Katarju, kjer močno čutijo posledice vojnega stanja v Iranu. V Dohi že dolga leta živi Tomi Jagarinec. Slovenska in svetovna športna javnost ga poznata predvsem zaradi sedemletnega sodelovanja z našim nekdanjim vrhunskim boksarjem Dejanom Zavcem.

Tomi Jagarinec že vrsto let v Katarju deluje kot trener. Foto: Osebni arhiv Tomi Jagarinec

Veliko negotovosti

Jagarinec je sprva mislil, da bo v tej državi preživel le eno leto, zdaj pa tam dela že petnajst let. Njegova prihodnost v Dohi je pod velikim vprašajem, saj je trenutno stanje zanj in njegovo družino neprijetno.

"Največ strahu in panike je bilo na začetku, ob prvih alarmih na telefonih in pokih. Informacije danes krožijo zelo hitro, zato je res neprijetno na telefonu prebrati sporočilo, da so na poti rakete. Kljub temu trenutnih razmer ne bi opisal kot dramatičnih, temveč bolj kot nadležne. Negotovost pa je tista, ki se vsakega dotakne na svoj način," nam je v uvodu povedal Jagarinec, ki je dodal, da položaj spominja na obdobje covida, le da so skrbi tokrat povsem drugačne narave.

Po njegovih besedah se je življenje zunaj praktično ustavilo in večina ljudi je doma. Šole, vrtci in druge javne ustanove so se prilagodili z delom na daljavo. "Trgovine in restavracije obratujejo kot običajno, vendar večina njihovega poslovanja poteka z dostavo na dom. Promet na cestah je še naprej zelo živahen."

"Ves čas so nam na voljo, nas aktivno obveščajo in si prizadevajo pomagati." Foto: Osebni arhiv Tomi Jagarinec

Velika zahvala slovenskemu veleposlaništvu

Po mnenju našega sogovornika v Dohi živi od 50 do sto Slovencev. V stiku so prek telefonskih aplikacij, kjer si izmenjujejo informacije in si pomagajo. "Vsi razmišljamo o odhodu, ko bo to mogoče. Ob tem se moram zahvaliti tudi trudu našega veleposlaništva v Abu Dabiju. Ves čas so nam na voljo, nas aktivno obveščajo in si prizadevajo pomagati. Hkrati pa se zavedamo, da nismo edini in da moramo biti realni glede trenutnih možnosti pomoči."

V vseh teh letih nikoli ni imel slabih izkušenj, a vojna spremeni vse. Foto: Osebni arhiv Tomi Jagarinec

Tomi je pred 15 leti po spletu okoliščin dobil ponudbo iz Katarja in jo takrat po temeljitem premisleku tudi sprejel. V vseh teh letih so prepoznali njegovo strokovno delo in tam se je vedno dobro počutil. Pred leti nam je pripovedoval, da je Katar zelo varna država in da niti enkrat ni imel slabih izkušenj. A položaj se povsem spremeni, ko vmes poseže vojna.

"Glede svoje prihodnosti v Katarju trenutno težko dam jasen odgovor. Katar je meni in moji družini v zadnjih 15 letih nudil varno in udobno okolje. Vendar pa že tretja eskalacija v manj kot letu dni očitno spreminja ustaljeni red tudi tukaj, zato bo varnost moje družine tista, ki bo na koncu odločilno vplivala na našo odločitev."

