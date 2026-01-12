Celje sodeluje s španskim prvoligašem, Albert Riera poka od ponosa

Nogometaši Celja so odpotovali na Majorko, kjer bodo v odličnih pogojih za delo nadaljevali s pripravami na spomladanski del sezone. Albert Riera ne skriva ponosa, da je lahko grofe pripeljal na igrišča svojega nekdanjega kluba.

Federico Bessone bo Olimpijo v četrtek odpeljal v bližino svoje Andore, že danes pa je Albert Riera s Celjem opravil trening na rodni Majorki. Vodilna ekipa Prve lige Telemach je pred januarskim mrazom v domovini pobegnila na tople Baleare, kjer se bo na začetek spomladanskega dela sezone pripravljala v trening centru španskega prvoligaša RCD Mallorce.

Za razliko od ljubljanskih je na celjskih vhodnih vratih precejšnja gneča. Knežje mesto sta sicer zapustila Danijel Šturm in Nino Noordanus, na drugi strani pa je zasedba grofov močnejša za tri odmevne okrepitve; Svita Sešlarja, Ivana Ćalušića in Jakova Pranjića.

Kot kaže zaenkrat, se snovalci kadrovske politike v Celju tukaj še ne nameravajo zaustaviti, a tudi če bi ostalo pri naštetih imenih, je bolj ali manj jasno, da bi četa Alberta Riere v drugo polovico prvenstva vstopila kot nesporen favorit. Tudi če si v prvi polovici ne bi priigrala izdatne točkovne prednosti pred najbližjimi zasledovalci.

Sešlar: Visoka pričakovanja so privilegij

"Lepo se je bilo vrniti v Celje in videti nove-stare soigralce, s katerimi smo lani res uživali, tudi z novinci, od katerih jih veliko že poznam s tekem slovenske lige, pa smo se takoj ujeli. V prvem delu sezone so soigralci postavili odličen temelj, ki pa ga je treba še nadgraditi, da bi se doseglo cilje, ki jih ima klub v prihodnosti, saj bo na na pomembnih tekmah treba biti pravi. Za nami je že prvi trening, kjer smo že izmenjali neke občutke, zaenkrat vse poteka tako, kot smo si želeli," z Majorke sporoča Sešlar.

Svit Sešlar se je po turški avanturi (Eyüpspor) vrnil v Celje. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com V prejšnji sezoni Prve lige Telemach je 24-letni levičar na 26 tekmah vknjižil deset zadetkov in 12 asistenc, z osmimi podajami je bil tudi prvi asistent konferenčne lige. Sijajne forme ni uspel prenesti na turške zelenice, a po slovesu od Eyüpsporja in vrnitvi na sončno stran Alp pričakovanja slovenske javnosti ostajajo zelo visoka.

"Vsa pričakovanja, ki jih ima javnost zame, so privilegij, saj to pomeni, da sem v preteklosti že pokazal, česa sem sposoben, zdaj pa je na meni, da poskušam na vsaki tekmi dati svoj maksimum in vse skupaj še nadgraditi," pravi slovenski reprezentant.

Riera: Hvaležen Mallorci, da nas je sprejela

Albert Riera je kot igralec pri Mallorci preživel velik del svoje kariere; v dresu otoškega kluba je zbral 63 nastopov, ko je leta 2015 drugič zapustil vrste tega španskega prvoligaša, pa ga je prvič spoznala tudi slovenska nogometna javnost – okrepil je vrste Zavrča. Njegov pečat pri Mallorci je odigral pomembno vlogo pri dogovarjanju o pripravah.

"Izjemno hvaležen sem, da lahko svoje fante, ekipo, ki jo vodim, sprejmem na domačem dvorišču, kjer sem začel svojo nogometno pot. Hvaležen sem klubu, da je to omogočil, hvaležen sem Mallorci, da nas je z odprtimi rokami sprejela. Čutim veliko ponosa, da smo lahko tukaj. Veliko je razlogov, da smo se odločili za priprave na Majorki. Temperature so prijetne, na voljo imamo pet izjemno kvalitetnih igrišč in prijateljski odnos domačega kluba, s katerim bomo sodelovali. Priprave tukaj nam bodo dale veliko," je prepričan španski strateg.

Albert Riera je v dresu Mallorce odigral 63 uradnih tekem. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Nič čudnega ni, da je zelo zadovoljen z dozdajšnjim potekom prestopnega roka v Celju. "Poudarjal sem, da je ta prestopni rok pomembnejši od poletnega, saj želim ekipo pripraviti na poletne kvalifikacije. Za to potrebujejo novinci čas, da se navadijo in zelo dobro je, da imamo že na začetku priprav vse novince priključene ekipi. Še enkrat se je pokazalo, da smo z vodstvom kluba složni v viziji in razumevanju, kako priti do tja, kamor si želimo. Januarski prestopni rok in zimske priprave sta pomembna, če želiš imeti dober drugi del sezone, kar ti potem, če si prvak, daje kvalifikacije za ligo prvakov. Ko imaš rezultate, je vse lažje, a naš fokus ni na rezultatih, zanima nas vse drugo, predvsem koncepti, kako želimo do rezultatov priti. Želimo si nadaljevati z našo filozofijo, a se konstantno izboljševati, dodajati in nadgrajevati osvojeno," je za klubska omrežja še povedal strokovnjak z Balearov.