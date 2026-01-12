Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Žan Libnik

Ponedeljek,
12. 1. 2026,
18.30

Osveženo pred

1 ura, 41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
Mallorca priprave Svit Sešlar Albert Riera Prva liga Telemach Celje

Ponedeljek, 12. 1. 2026, 18.30

1 ura, 41 minut

Začetek celjskih priprav na Majorki

Celje sodeluje s španskim prvoligašem, Albert Riera poka od ponosa

Avtor:
Žan Libnik

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Albert Riera, Celje | Celje ima na vrhu lestvice Prve lige Telemach 12 točk prednosti. | Foto Aleš Fevžer

Celje ima na vrhu lestvice Prve lige Telemach 12 točk prednosti.

Foto: Aleš Fevžer

Nogometaši Celja so odpotovali na Majorko, kjer bodo v odličnih pogojih za delo nadaljevali s pripravami na spomladanski del sezone. Albert Riera ne skriva ponosa, da je lahko grofe pripeljal na igrišča svojega nekdanjega kluba.

Olimpija, priprave (Stožice)
Sportal Novi obrazi na prvem treningu Olimpije, Goran Boromisa razkril načrte

Federico Bessone bo Olimpijo v četrtek odpeljal v bližino svoje Andore, že danes pa je Albert Riera s Celjem opravil trening na rodni Majorki. Vodilna ekipa Prve lige Telemach je pred januarskim mrazom v domovini pobegnila na tople Baleare, kjer se bo na začetek spomladanskega dela sezone pripravljala v trening centru španskega prvoligaša RCD Mallorce.

Za razliko od ljubljanskih je na celjskih vhodnih vratih precejšnja gneča. Knežje mesto sta sicer zapustila Danijel Šturm in Nino Noordanus, na drugi strani pa je zasedba grofov močnejša za tri odmevne okrepitve; Svita Sešlarja, Ivana Ćalušića in Jakova Pranjića.

Kot kaže zaenkrat, se snovalci kadrovske politike v Celju tukaj še ne nameravajo zaustaviti, a tudi če bi ostalo pri naštetih imenih, je bolj ali manj jasno, da bi četa Alberta Riere v drugo polovico prvenstva vstopila kot nesporen favorit. Tudi če si v prvi polovici ne bi priigrala izdatne točkovne prednosti pred najbližjimi zasledovalci.

Sešlar: Visoka pričakovanja so privilegij

"Lepo se je bilo vrniti v Celje in videti nove-stare soigralce, s katerimi smo lani res uživali, tudi z novinci, od katerih jih veliko že poznam s tekem slovenske lige, pa smo se takoj ujeli. V prvem delu sezone so soigralci postavili odličen temelj, ki pa ga je treba še nadgraditi, da bi se doseglo cilje, ki jih ima klub v prihodnosti, saj bo na na pomembnih tekmah treba biti pravi. Za nami je že prvi trening, kjer smo že izmenjali neke občutke, zaenkrat vse poteka tako, kot smo si želeli," z Majorke sporoča Sešlar.

Svit Sešlar se je po turški avanturi (Eyüpspor) vrnil v Celje. | Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Svit Sešlar se je po turški avanturi (Eyüpspor) vrnil v Celje. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com V prejšnji sezoni Prve lige Telemach je 24-letni levičar na 26 tekmah vknjižil deset zadetkov in 12 asistenc, z osmimi podajami je bil tudi prvi asistent konferenčne lige. Sijajne forme ni uspel prenesti na turške zelenice, a po slovesu od Eyüpsporja in vrnitvi na sončno stran Alp pričakovanja slovenske javnosti ostajajo zelo visoka.

"Vsa pričakovanja, ki jih ima javnost zame, so privilegij, saj to pomeni, da sem v preteklosti že pokazal, česa sem sposoben, zdaj pa je na meni, da poskušam na vsaki tekmi dati svoj maksimum in vse skupaj še nadgraditi," pravi slovenski reprezentant.

Riera: Hvaležen Mallorci, da nas je sprejela

Albert Riera je kot igralec pri Mallorci preživel velik del svoje kariere; v dresu otoškega kluba je zbral 63 nastopov, ko je leta 2015 drugič zapustil vrste tega španskega prvoligaša, pa ga je prvič spoznala tudi slovenska nogometna javnost – okrepil je vrste Zavrča. Njegov pečat pri Mallorci je odigral pomembno vlogo pri dogovarjanju o pripravah.

"Izjemno hvaležen sem, da lahko svoje fante, ekipo, ki jo vodim, sprejmem na domačem dvorišču, kjer sem začel svojo nogometno pot. Hvaležen sem klubu, da je to omogočil, hvaležen sem Mallorci, da nas je z odprtimi rokami sprejela. Čutim veliko ponosa, da smo lahko tukaj. Veliko je razlogov, da smo se odločili za priprave na Majorki. Temperature so prijetne, na voljo imamo pet izjemno kvalitetnih igrišč in prijateljski odnos domačega kluba, s katerim bomo sodelovali. Priprave tukaj nam bodo dale veliko," je prepričan španski strateg.

Albert Riera je v dresu Mallorce odigral 63 uradnih tekem. | Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Albert Riera je v dresu Mallorce odigral 63 uradnih tekem. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Nič čudnega ni, da je zelo zadovoljen z dozdajšnjim potekom prestopnega roka v Celju. "Poudarjal sem, da je ta prestopni rok pomembnejši od poletnega, saj želim ekipo pripraviti na poletne kvalifikacije. Za to potrebujejo novinci čas, da se navadijo in zelo dobro je, da imamo že na začetku priprav vse novince priključene ekipi. Še enkrat se je pokazalo, da smo z vodstvom kluba složni v viziji in razumevanju, kako priti do tja, kamor si želimo. Januarski prestopni rok in zimske priprave sta pomembna, če želiš imeti dober drugi del sezone, kar ti potem, če si prvak, daje kvalifikacije za ligo prvakov. Ko imaš rezultate, je vse lažje, a naš fokus ni na rezultatih, zanima nas vse drugo, predvsem koncepti, kako želimo do rezultatov priti. Želimo si nadaljevati z našo filozofijo, a se konstantno izboljševati, dodajati in nadgrajevati osvojeno," je za klubska omrežja še povedal strokovnjak z Balearov.

Albert Riera
Sportal Domžale obsojene na sneg, drugi odhajajo na toplo – tudi v Španijo in na Malto
Uroš Korun
Sportal Aluminij v Turčiji izgubil proti srbskemu prvoligašu
Mallorca priprave Svit Sešlar Albert Riera Prva liga Telemach Celje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.