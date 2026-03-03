Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Torek,
3. 3. 2026,
10.51

Osveženo pred

4 minute

Hrvaška reka ladjedelnica

Torek, 3. 3. 2026, 10.51

4 minute

Dušan Šešok ob prevzemu reške ladjedelnice napoveduje visoke naložbe

Avtorji:
P. P., STA

ladjedalnica 3. maj na Reki | Iskra je na Hrvaškem že leta 2019 prevzela ladjedelnico Šibenik, ki zdaj deluje kot Ladjedelnica Iskra. | Foto Pixsell/Nel Pavletic

Iskra je na Hrvaškem že leta 2019 prevzela ladjedelnico Šibenik, ki zdaj deluje kot Ladjedelnica Iskra.

Foto: Pixsell/Nel Pavletic

Podjetje v lasti slovenske družine Šešok Iskra brodogradilište 1 iz Šibenika je dobilo zeleno luč hrvaške države za nakup večinskega deleža v reški ladjedelnici 3. maj. Novi lastnik Dušan Šešok napoveduje naložbe v višini najmanj sto milijonov evrov, največji izziv pa vidi v povečanju prihodkov.

Hrvaška je septembra lani objavila javni razpis za prodajo treh lastniških deležev v ladjedelnici 3. maj Rijeka 1905. Edino ponudbo je oddalo podjetje Iskra brodogradilište v lasti slovenske družine Šešok. Državna agencija za prestrukturiranje in prodajo državnih deležev v podjetjih Cerp jo je sprejela, je sporočil hrvaški minister za finance in novi predsednik upravnega sveta Cerpa Tomislav Ćorić.

Naložbe v višini najmanj sto milijonov evrov

Iskra bo po pisanju hrvaškega Poslovnega dnevnika vstopila v reško ladjedelnico, takoj ko Cerpu nakaže 6,66 milijona evrov, kar je le nekoliko višji znesek od izhodiščne cene.

Šešok napoveduje velike naložbe. "V 3. maju so potrebne ogromne naložbe, govorimo o najmanj sto milijonih evrov v krajšem obdobju, dolgoročno, v naslednjih 20 letih, pa še dvakrat več," je povedal za Poslovni dnevnik. Iskra želi nadaljevati sodelovanje s podjetjem iz avstralske skupine Scenic MKM Yachts. Namerava se usmeriti v projekte obrambne industrije ter v gradnjo potniških in komercialnih ladij.

Iskra lastnica več podjetij na Hrvaškem, tudi ladjedelnice v Šibeniku

Prva naloga bo po Šeškovih besedah povečanje prihodkov. Ti so v letu 2025 znašali okoli 18 milijonov evrov, želi pa jih dvigniti na 30 milijonov evrov. "Takšen prihodek je lani ustvarila tudi Iskra v Šibeniku, vendar so razlike precejšnje, če primerjamo število zaposlenih in stroške dela," je dejal. "Največji izziv bo doseči, da se za isti denar dela bolje in več," je poudaril.

Družina Šešok velja za eno najbogatejših slovenskih družin. Njeno premoženje pri reviji Manager ocenjujejo na 381 milijonov evrov.

Iskra je na Hrvaškem leta 2021 kupila tudi proizvajalca električnih kablov Elka. Že leta 2019 je prevzela ladjedelnico Šibenik, ki zdaj deluje kot Ladjedelnica Iskra, v začetku leta 2024 pa je pridobila večinski delež v hrvaškem elektrotehničnem podjetju ELMAP.

