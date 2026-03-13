George Russell je dobil kvalifikacije za šprintersko dirko v Šanghaju. Ta bo v noči na soboto ob 4.00 po srednjeevropskem času. V prvi vrsti bo še drugi dirkač Mercedesa Kimi Antoneli. Aktualni svetovni prvak Lando Norris (McLaren) si je pridirkal tretje štartno mesto.

George Russell Foto: Guliverimage Na prvem od šestih šprintov sezone bosta iz prve vrste začela oba dirkača Mercedesove ekipe, George Russell in Kimi Antonelli. Podobno kot na uvodni veliki nagradi v Melbournu ima srebrna puščica lepo prednost pred najbližjimi tekmeci. To pa v Šanghaju nista samo dirkača Ferrarija, temveč tudi dirkača aktualnih prvakov McLarna. S šestimi desetinkami zaostanka je tretji čas kvalifikacij za šprint postavil branilec naslova prvaka Lando Norris, Oscar Piastri pa je bil s še desetinko več zaostanka peti. Lewis Hamilton in Charles Leclerc sta končala na četrtem in šestem mestu. Na kvalifikacijah Ferrari ni uporabljal vrtljivega zadnjega krilca. Precej počasnejši kot pretekli konec tedna pa se zdi Red Bullov dirkalnik, saj je osmi Max Verstappen zaostal kar sekundo in sedem desetink. Pravzaprav sta se oba z Isackom Hadjarjem komaj prebila v tretji del kvalifikacij.

V soboto bo kratka noč. Šprinterska dirka se začne ob 4.00, nato ob 8.00 sledijo kvalifikacije za štartna mesta za osrednjo dirko. Ta bo v nedeljo ob 8.00.

VN Kitajske, kvalifikacije za šprint:



1. George Russell (Mercedes) 1:31,520

2. Kimi Antonelli (Mercedes) +0,289

3. Lando Norris (McLaren) +0,621

4. Lewis Hamilton (Ferrari) +0,641

5. Oscar Piastri (McLaren) +0,704

6. Charles Leclerc (Ferrari) +1,008

7. Pierre Gasly (Alpine) +1,368

8. Max Verstappen (Red Bull) +1,734

9. Oliver Bearman (Haas) +1,889

10. Isack Hadjar (Red Bull) +2,203



11. Nico Hülkenberg (Audi)

12. Esteban Ocon (Haas)

13. Liam Lawson (Racing Bulls)

14. Gabriel Bortoleto (Audi)

15. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

16. Franco Colapinto (Alpine)



17. Carlos Sainz (Williams)

18. Alex Albon (Williams)

19. Fernando Alonso (Aston Martin)

20. Lance Stroll (Aston Martin)

21. Valtteri Bottas (Cadillac)

22. Sergio Perez (Cadillac)

Trening dobil Mercedes, Ferrari dirkal z inovativnim krilcem

Lewis Hamilton Foto: Guliverimage Edini prosti trening v Šanghaju je dobil Russell, ki je bil za desetinko hitrejši od ekipnega kolega. Sledila sta dirkača McLarna, že z več kot pol sekunde zaostanka. Na petem in šestem mestu sta bila Ferrarijeva voznika, medtem ko je osmi Verstappen zaostal že sekundo in osem desetink. Na Ferrarijevem dirkalniku smo videli vrtljivo zadnje krilce. Že na začetku treninga je le malo manjkalo in v zadnjem zavoju bi trčila Hamilton in Norris. To pa ni bil edini dramatični trenutek za sedemkratnega prvaka, saj se je sredi treninga pred šestim zavojem zavrtel, potem ko mu je odneslo zadek dirkalnika. Novinec, ki je osvojil točke že na prvi dirki, Arvid Lindblad (Racing Bulls) je trening končal predčasno z okvaro na dirkalniku. Na začelju so bile ekipe Williams, Aston Martin in Cadillac. Enako je bilo nato na kvalifikacijah za šprintersko dirko.

Inovativno zadnje krilce na Ferrarijevem dirkalniku, ki so ga poimenovali Macarena: