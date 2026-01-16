Direktor Ryanaira: Trump je lažnivec

Ameriški predsednik Donald Trump je lažnivec, ki se zgodovinsko moti glede številnih glavnih geopolitičnih vprašanj, s katerimi se bo svet ukvarjal leta 2026, je v intervjuju za Politico dejal izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary.

Odkrite izjave izvršnega direktorja letalske družbe so redek napad na Trumpa iz korporativnega sveta, kjer se poslovni titani običajno trudijo, da ne bi užalili muhastega ameriškega voditelja.

Trump ne podpira Ukrajine

O'Leary je Trumpa, s katerim se je nazadnje pogovarjal leta 2016, obtožil, da ne podpira Ukrajine v boju proti Rusiji in da uvaja tarife, ki so obrnile svetovno trgovino na glavo. "Mislim, da se Trump zgodovinsko moti glede Ukrajine in Rusije, zgodovinsko se moti glede tarif," je dejal O'Leary, ki je sicer priznal, da je imel predsednik prav, ko se je pritoževal, da evropske države ne prispevajo k obrambi.

O'Leary je dodal, da bi bil, če bi bil Američan, "naravni republikanec", vendar se ne bi pridružil stranki, ki jo vodi Trump. "Nimam nobenega zaupanja ali vere v Trumpa, ki se je vedno znova izkazal za lažnivca," je dejal.

O'Leary že dolgo trdi tudi, da Ryanair nima namena leteti čez Atlantik. Kritizira tudi pretirano birokracijo, za katero pravi, da duši podjetja EU. "Dvojna grožnja Trumpa in Rusije pomeni, da bi morala Evropa znižati neumne potovalne davke in predpise, da bi si povrnila konkurenčni duh.

Podpira enotni trg v Evropi

"Politični in gospodarski premiki pomenijo, da bi morala EU braniti enotni trg, enega svojih največjih dosežkov," meni O'Leary. "Sem velik podpornik enotnega trga v Evropi, to je bil zagotovo največji uspeh v mojem življenju," je O'Leary dejal v sredo ob robu tiskovne konference v Bruslju.

Izvršni direktor Ryanaira je navedel tri največje dosežke EU: "Poceni letalski prevozi, stroški gostovanja in Erasmus, ki je bil eden od odličnih načinov za povezovanje mladih in je Evropo močno zbližal. Vendar bomo morali začeti braniti te svoboščine," je prepričan.

"Parlament je govorniška dvorana bedakov"

O'Leary pa je ostro kritiziral prizadevanja za zvišanje davkov in regulacije – od belgijskega predloga višjega letalskega davka, katerega cilj je spodbuditi bolj trajnostni prevoz, kot je železnica, do predloga Evropskega parlamenta za povečanje pravic potnikov, vključno z dovoljenjem, da na krov brezplačno prinesejo več prtljage.

Osnutek parlamenta je označil za "nor, nezakonit predlog" in dodal: "Parlament je govorniška dvorana bedakov, kjer si samo izmišljujejo, evropskim potrošnikom in državljanom nalagajo več stroškov in več regulacije."

Prav tako je ostro kritiziral belgijsko zvišanje letalskega davka. Ryanairov vodja je v odgovor na predlog davka dejal, da bo leta 2026 zmanjšal število sedežev na letališču Bruselj Jug Charleroi za en milijon.

Ker zvišanje davka ni bilo umaknjeno, je O'Leary v sredo napovedal, da bo Ryanair leta 2027 zmanjšal potovalne zmogljivosti v državi za dodaten milijon sedežev in zmanjšal svojo prisotnost na letališču Charleroi z 19 na 15 letal.

Namesto obdavčitve potnikov je O'Leary pozval k temu, da se shema oblikovanja cen ogljika v okviru sistema trgovanja z emisijami uporablja tudi za polete na dolge razdalje do destinacij zunaj EU. Trenutno se sistem trgovanja z emisijami uporablja le za polete znotraj EU in ne vpliva na bolj onesnažujoče medcelinske poti.

"Če jemljete okoljske davke v Belgiji resno, uvedite sistem trgovanja z emisijami za ameriške polete, za azijske polete in za polete v Perzijski zaliv," je dejal.

Vendar bi to lahko sprožilo spopad z ZDA, ki so posvarile pred podnebnimi prizadevanji, ki vplivajo na njihova podjetja. To se "nikoli ne bo zgodilo, dokler je Trump v Beli hiši", je dejal O'Leary.