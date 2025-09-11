V Ljubljani našli 46-letnico, ki je umrla nasilne smrti. Je vpletena njena hči?

Na območju Most v Ljubljani so ponoči v stanovanju našli mrtvo 46-letno žensko, so sporočili ljubljanski policisti. Po prvih podatkih je umrla zaradi nasilnega dejanja z ostrim predmetom.

Policiste so o dogodku obvestili okoli enih ponoči.

V povezavi z dogodkom so prostost odvzeli osumljeni osebi in jo pridržali.

Po neuradnih podatkih naj bi bila v dejanje vpletena žrtvina mladoletna hči, pišejo Slovenske novice.

Kriminalisti opravljajo ogled kraja kaznivega dejanja in nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja zoper življenje in telo.