Avtor:
Na. R.

Četrtek,
11. 9. 2025,
11.29

V Ljubljani našli 46-letnico, ki je umrla nasilne smrti. Je vpletena njena hči?

Na. R.

Preiskava poteka, zato več podrobnosti za zdaj ne morejo razkriti.

Preiskava poteka, zato več podrobnosti za zdaj ne morejo razkriti.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Na območju Most v Ljubljani so ponoči v stanovanju našli mrtvo 46-letno žensko, so sporočili ljubljanski policisti. Po prvih podatkih je umrla zaradi nasilnega dejanja z ostrim predmetom.

Policiste so o dogodku obvestili okoli enih ponoči. 

V povezavi z dogodkom so prostost odvzeli osumljeni osebi in jo pridržali.

Po neuradnih podatkih naj bi bila v dejanje vpletena žrtvina mladoletna hči, pišejo Slovenske novice. 

Kriminalisti opravljajo ogled kraja kaznivega dejanja in nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja zoper življenje in telo. 

Ljubljana preiskava smrt nasilje policija
