Slaba novica za Ukrajino? Putin je v Švico poslal tega moža.

Vodja ruske pogajalske skupine v Ženevi je v Ukrajini rojeni Vladimir Medinski. Ta je med drugim nekdanji ruski minister za kulturo, zdaj pa je svetovalec Vladimirja Putina in velja za enega glavnih ideologov ruskega nacionalizma. Prepričan je, da ukrajinski narod ne obstaja. Menda je tudi pravi avtor eseja O zgodovinski enotnosti Rusov in Ukrajincev, ki se uradno pripisuje Putinu. Esej, objavljen julija 2021 na spletni strani Kremlja, velja za programsko napoved ruskega napada na Ukrajino.

Kakšno sporočilo daje svetu in Ukrajincem ruski predsednik Vladimir Putin, če v Ženevo kot glavnega pogajalca pošlje Vladimirja Medinskega, ki je eden glavnih ideologov imperialistične zamisli o ruskem svetu?

Bo Medinski v Ženevi risal nove meje Ukrajine?

Številne je to zaskrbelo, saj naj bi bil prihod Medinskega namig, da se bodo pogajanja v Ženevi osredotočila na to, kako naj bi bil videti zemljevid Ukrajine po vojni, piše švicarski medij Watson.

Medinski je vodil rusko delegacijo že na pogajanjih z Ukrajinci februarja 2022 v Belorusiji in maja 2025 v Istanbulu. Leta 2025 je na pogajanjih, ki so trajala nekaj več kot 90 minut, po poročanju britanskega medija The Economista Ukrajincem zagrozil: "Morda bodo nekateri od teh, ki sedijo tukaj za to mizo, izgubili še več svojih najdražjih. Rusija je pripravljena boriti se večno."

Trdi, da se je Rusija pripravljena vojskovati še leta

Pri tem je povlekel primerjavo med vojno ruskega carja Petra Velikega proti Švedom v 18. stoletju. "Ne želimo vojne, vendar smo se pripravljeni boriti leto, dve, tri – kolikor dolgo bo trajalo. S Švedsko smo se borili 21 let," naj bi dejal ukrajinskim pogajalcem in jih nato vprašal: "Kako dolgo ste se pripravljeni boriti vi?"

Vladimir Medinski ima v Kremlju poseben oddelek, ki se ukvarja z ideologijo in zgodovino ter izobraževalno in kulturno politiko v Rusiji. Foto: Guliverimage

Na teh pogajanjih v Istanbulu naj bi ruski pogajalci Ukrajincem tudi grozili, da če ne bodo priznali regij Doneck, Lugansk, Zaporožje in Herson kot dele Ruske federacije, bo Rusija na koncu zasedla še regiji Harkov in Sumi.

Pravi avtor Putinovega eseja o Ukrajincih?

Medinski naj bi bil tudi pravi avtor eseja O zgodovinski enotnosti Rusov in Ukrajincev, objavljenega julija 2021 na spletni strani Kremlja in uradno pripisanega Putinu.

V tem eseju je med drugim zapisana že tradicionalna trditev ruskih nacionalistov, da so Rusi, Ukrajinci in Belorusi en narod, ki izhaja iz skupnih korenin srednjeveške Kijevske Rusije. Ta trditev pomeni, da Ukrajinci niso poseben narod, ločen od Rusov. Gre torej za zanikanje ukrajinske nacionalne identitete.

Napoved vojne proti Ukrajini?

Esej, ki med drugim trdi, da je Ukrajina nekakšen zahodni projekt, usmerjen proti Rusiji (t. i. Anti-Rusija), imajo številni za napoved ruskega vsesplošnega napada na Ukrajino, ki se je začel 24. februarja 2022.

Medinski, čeprav se je rodil v Ukrajini, zanika obstoj od Rusov ločenega ukrajinskega naroda. Je eden od glavnih ideologov t. i. ruskega sveta. Na fotografiji: ukrajinsko glavno mesto Kijev. Foto: Guliverimage

Ruski novinar in politični analitik Fjodor Krašeninikov je v pogovoru za švicarsko medijsko skupino CH Media (del te skupine je tudi Watson) dejal, da je Medinski propagandist. "Dejstvo, da ga pošiljajo na pogajanja, pomeni, da ne bo nobene prave razprave."

Medinski se je rodil v Ukrajini sovjetskemu častniku

Medinski bo po mnenju Krašeninikova preprosto ponovil Putinove zahteve. V ruski pogajalski ekipi sta tudi namestnik zunanjega ministra Mihail Galuzin ter admiral in direktor vojaške obveščevalne službe Igor Kostjukov. Prisoten je tudi Putinov posebni predstavnik za gospodarsko sodelovanje z Zahodom Kiril Dmitrijev.

Medinski se je rodil julija 1970 v osrednji Ukrajini, a se je že kot otrok skupaj s starši preselil v Moskvo v zgodnjih 80. letih preteklega stoletja. Kot zanimivost: njegov oče Rostislav Medinski, nekdanji častnik sovjetske Rdeče armade, ki je sodeloval v zadušitvi Praške pomladi leta 1968 in v vojni v Afganistanu, je bil eden od ljudi, ki so skušali čim bolj omejiti posledice eksplozije v jedrski elektrarni v Černobilu aprila 1986. Vladimir Medinski je leta 2019 pohvalil ameriško-britansko serijo Černobil in jo označil za mojstrovino.

Sanjal je o vojaški karieri, a postal novinar in piarovec

Njegov oče Rostislav je želel, da bi tudi sin Vladimir postal častnik, piše v Latviji delujoči ruski medij iStories. Kot otrok je sanjaril, da bo nekoč poveljeval vojaški paradi. A zaradi kratkovidnosti ni bil sprejet na vojaško akademijo, Medinski tudi trdi, da je bil neuspešen obveščevalni častnik.

Medinski je pred leti Putina opisal kot genija sodobne realpolitike (tj. genija v državne interese usmerjene pragmatične politike, ki je ne veže nobena ideologija in morala). Je tudi zagovornik postavitve Stalinovih spomenikov. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Medinski je leta 1992 diplomiral na fakulteti za mednarodno novinarstvo v Moskvi in celo stažiral na sovjetskem veleposlaništvu v Washingtonu. Nekaj časa je bil novinar, nato pa je hitro ustanovil piar agencijo. Leta 1998 je zajadral med uradnike na ruski vladi.

Kremeljski glavni ustvarjalec ideologije

Med letoma 2012 in 2020 je bil Medinski ruski minister za kulturo, po koncu ministrovanja pa je postal Putinov svetovalec. Bdi nad kulturno in zgodovinsko-izobraževalno politiko. Njegov oddelek v Kremlju je dobil vzdevek oddelek za ustvarjanje ideologije.

Od lanskega februarja je tudi predsednik Zveze ruskih pisateljev. Je tesen Putinov sodelavec, pred leti je ruskega predsednika označil za absolutnega genija sodobne realpolitike.

Proti Leninu in za Stalina

Medinski zagovarja odstranitev Leninovega trupla iz mavzoleja na Rdečem trgu, obenem pa zagovarja postavitev Stalinovih spomenikov vsepovsod, kjer so za to lokalni prebivalci. Je nasprotnik multikulturnosti.

Leta 2023 mu je celo uspelo ujeziti Madžare, ko je v zgodovinski učbenik zapisal, da je bila madžarska revolucija leta 1956 fašistična vstaja, ki jo je organiziral Zahod. V istem učbeniku trdi, da želi Zahod uničiti in razkosati Rusijo ter se polastiti njenih naravnih bogastev.