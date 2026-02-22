Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Nedelja,
22. 2. 2026,
18.28

27 minut

Zala Đurić Ribič

Zala Đurić Ribič: Postala sem mama

Na. R.

Zala Đurić Ribič se veseli vloge mamice.

Zala Đurić Ribič se veseli vloge mamice.

Foto: Facebook

Igralka Zala Đurić Ribič, ki se je pred kratkim z možem Gregorjem razveselila deklice, je na družbenem omrežju Facebook javno potrdila to veselo novico in delila nekaj svojih fotografij, tudi ko je še imela nosečniški trebušček. Da je Zala noseča, je pred meseci potrdila njena mama, igralka Tanja Ribič, ki je prvič postala babica.

"Postala sem mama. Dobila sem največjo nagrado in najpomembnejšo vlogo," je Zala Đurić Ribič ob fotografijah zapisala na družbenem omrežju. 

Številni so ji čestitali, med drugim tudi z besedami "Iskrene čestitke, lep in težek poklic vse dobro." 

Svojo zvezo sta novopečena starša skrbno skrivala pred očmi javnosti in jo s poroko kronala septembra 2022.

Zala Đurić
starševstvo rojstvo novorojenček otrok mamica Zala Đurić Ribič
