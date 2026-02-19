Panika v nemškem parlamentu, na delu več kot 80 gasilcev

Detektor plina v stavbi nemškega parlamenta v Berlinu je sprožil intervencijo, v kateri sodeluje okoli 80 gasilcev. Najverjetneje je ušla manjša količina nevarne snovi, je na podlagi prvih razpoložljivih informacij povedal tiskovni predstavnik gasilcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Predstavnik je potrdil, da so gasilci vstopili v prostor, iz katerega je prišel alarm. Kot varnostni ukrep pa so pred Reichstagom vzpostavili postajo za dekontaminacijo.

Zakaj se je alarm sprožil, še vedno preiskujejo, predstavnik gasilcev je omenil, da bi vzrok lahko bila visoka koncentracija čistila.

Zaradi intervencije so morali v bližini stavbe Reichstaga omejiti promet in preusmeriti avtobusne linije, ki vozijo mimo stavbe parlamenta, poroča dpa.