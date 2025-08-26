Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

Torek,
26. 8. 2025,
19.58

najstniki ZDA tožba OpenAI samomor umetna inteligenca

Torek, 26. 8. 2025, 19.58

30 minut

Ameriški najstnik storil samomor. Starša krivita ChatGPT.

St. M.

najstnik, AI | V 40 strani dolgi tožbi zoper OpenAI, ki ima v lasti klepetalnik, starša trdita, da je ta sinu aktivno pomagal raziskati metode samomora. To je prvič, da starši podjetje neposredno obtožujejo smrti iz malomarnosti. "Čeprav je priznal Adamov poskus samomora in njegovo izjav, da bo 'to storil nekega dne', ChatGPT ni končal pogovora ali sprožil kakršnegakoli protokola za nujne primere," piše v tožbi. Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

V 40 strani dolgi tožbi zoper OpenAI, ki ima v lasti klepetalnik, starša trdita, da je ta sinu aktivno pomagal raziskati metode samomora. To je prvič, da starši podjetje neposredno obtožujejo smrti iz malomarnosti. "Čeprav je priznal Adamov poskus samomora in njegovo izjav, da bo 'to storil nekega dne', ChatGPT ni končal pogovora ali sprožil kakršnegakoli protokola za nujne primere," piše v tožbi. Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Po tem, ko je njun 16-letni sin Adam storil samomor, sta njegova starša obupano iskala odgovore na njegovem telefonu, ki bi pojasnili razloge za nepredstavljivo tragedijo. Kar sta našla, ju je šokiralo, piše NBC News.

"Mislila sva, da iščeva pogovore Snapchata, zgodovino iskanja po internetu ali kakšen čuden kult, ne vem," je po poročanju NBC News v nedavnem intervjuju povedal Adamov oče. Našla sta dnevnike klepetov s ChatGPT.

Po besedah ​​staršev je Adam v zadnjih tednih uporabljal klepetalnega robota kot nadomestek za človeško družbo in se mu zaupal o svoji tesnobi in težavah. Prepisi klepetov kažejo, kako se je vloga robota postopoma spreminjala – od pomoči pri domačih nalogah do tega, kar imenujejo samomorilni trener.

Starša sta povsem prepričana, da bi bil mladenič še živ, če ne bi bilo ChatGPT. 

V 40 strani dolgi tožbi zoper OpenAI, ki ima v lasti klepetalnik, starša trdita, da je ta sinu aktivno pomagal raziskati metode samomora. To je prvič, da starši podjetje neposredno obtožujejo smrti iz malomarnosti. 

"Čeprav je priznal Adamov poskus samomora in njegovo izjavo, da bo 'to storil nekega dne', ChatGPT ni končal pogovora ali sprožil kakršnegakoli protokola za nujne primere," piše v tožbi.

Odziv OpenAI

Tiskovni predstavnik OpenAI je družini izrazil sožalje in globoko užaloščenost zaradi sinove smrti ter pojasnil, da ChatGPT vključuje zaščitne ukrepe, ki uporabnike usmerjajo na krizne linije, a je priznal, da lahko ti v dolgoročnih interakcijah postanejo manj zanesljivi.

Obljubili so tudi nadaljnje izboljšave in razširitev možnosti krizne intervencije.

