V Nemčiji že odmevajo besede Alberta Riere. Obljublja marsikaj.

V uvodnem dvoboju 21. kroga nemškega prvenstva se bosta zvečer v Berlinu udarila Union in Eintracht. Na obračunu sosedov z lestvice bo na vročem stolčku velikana iz Frankfurta debitiral Albert Riera. Eintracht je nanizal štiri poraze, donedavni trener Celja pa obljublja veliko novega. Vodilni Bayern bo v nedeljo v derbiju kroga gostil Hoffenheim, ki mu gre v zadnjem obdobju imenitno, Borussia Dortmund pa lahko v soboto z zmago v Wolfsburgu prepolovi zaostanek za Bavarci na le tri točke.

Petek, 6. februar:

Danes bo velik dan v trenerski karieri Alberta Riere. 43-letni Španec, ki je v Sloveniji osvajal lovorike tako z Olimpijo kot tudi Celjem, je med sezono sprejel mikavno ponudbo iz Frankfurta. Eintracht je nanizal štiri poraze, v prvenstvu pa padel na osmo mesto, ki sploh ne pelje v Evropo. Ker je bil neuspešen tudi v ligi prvakov in pokalu, lahko sezono reši le še dvig na lestvici, s katerim bi si orli zagotovili vstopnico za Evropo.

Le Guardiola, Alonso in ... Riera!

Xabi Alonso je z Bayerjem osvojil dvojno nemško krono. Foto: Reuters Ta podvig bo skušal izpeljati Riera, šele tretji Španec, ki je sprejel izziv trenerskega dela v bundesligi. Svoja rojaka, ki sta delovala v Nemčiji, pozna zelo dobro in se z njima tudi druži. Oba spadata med trenersko smetano na svetu. To sta Josep Guardiola in Xabi Alonso, ki sta nekdaj Bayern in Bayer popeljala do številnih lovorik.

Pred Riero je danes prvi cilj, in sicer prekiniti črni niz porazov in se iz Berlina, kjer se bosta pomerila soseda z lestvice, vrniti z zmago. Statistika ni na strani Eintrachta, saj je Union na zadnjih desetih domačih tekmah, ki jih je na stadionu Alte Försterei odigral v petek zvečer, zmeraj ostal neporažen. Po drugi strani pa so edini petkov poraz v bundesligi na tekmi v Berlinu doživeli ravno proti Eintrachtu, in sicer leta 2019.

Drugačno bo tudi izvajanje avta

Španec je skušal takoj po prihodu povzdigniti energijo v slačilnici. Prepričan je, da je v kratkem obdobju storil veliko dobrega. V očeh varovancev je prepoznal željo po uspehu in svetli prihodnosti, Nemcem pa obljublja tudi povsem drugačno igro Eintrachta, v kateri ne bo manjkalo sprememb.

"Igralci so pripravljeni. V njihovih očeh sem videl, da razumejo moje napotke. Marsikaj bo drugače. Posvetili smo se delu na različnih področjih. Celo izvajanje žoge iz avta bo drugačno. Ne bolje, ne slabše, ampak v našem novem slogu," je pojasnil gostobesedni Riera, ki s svojo karizmo vzbuja veliko zanimanja javnosti. Zato nemški ljubitelji nogometa nestrpno pričakujejo današnjo tekmo v Berlinu, ki bo nakazala, kako uspešen bi bil lahko Riera z Eintrachtom.

Športni direktor Markus Krösche zaupa 43-letnemu španskemu strategu, ki je pustil ogromen pečat v Sloveniji. Foto: Guliverimage

Ne obljublja zmage, obljublja pa napredek iz tekme v tekmo. Podobno je razmišljal že na delu v Sloveniji. Pri Eintrachtu ga čaka zahteven izziv, saj mora v zvezni vrsti predramiti tehnično nadarjena igralca Maria Götzeja in Ritsuja Doana, ki sta padla v formi. Podobno velja tudi za velikega upa Eintrachta Jeana-Mattea Bahoya. Tako Eintracht kot tudi Union še čakata na prvo zmago v koledarskem letu 2026.

Vodilni Bayern bo v nedeljo na Allianz Areni pričakal Hoffenheim. Foto: Reuters

Drugouvrščena Borussia Dortmund bo v soboto gostovala v Wolfsburgu. Če bodo rumeno-črni zmagali, lahko zaostanek za vodilnim Bayernom vsaj do nedelje prepolovijo na le tri točke. Bavarski velikan bo v derbiju 21. kroga gostil Hoffenheim, ki mu gre v zadnjem obdobju izjemno, po nizu uspešnih predstav pa se je povzpel na tretje mesto in za Bayernom zaostaja le šest točk.

Nemško prvenstvo, 21. krog

Petek, 6. februar:

Sobota, 7. februar:

Nedelja, 8. februar:

Lestvica: